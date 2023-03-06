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7000 Series

HV 蒸氣熨斗 洛羅斯藍色/棉藍色

DST7020/20
  • 蒸氣效能保證 蒸氣效能保證 蒸氣效能保證
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    7000 Series HV 蒸氣熨斗 洛羅斯藍色/棉藍色

    DST7020/20

    蒸氣效能保證

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      • 快速及強力去縐

        持續蒸氣輸出
        50  克/分鐘
        底板
        SteamGlide Plus
        電源
        2800  瓦
        強力蒸氣噴射
        250  克
        噴水設備
        垂直蒸氣噴射
        蒸氣調節設定

      • 設計

        顏色
        洛羅斯藍色/棉藍色

      • 技術規格

        電線長度
        2  米
        電壓
        220-240  伏
        頻率
        50-60  Hz
        水箱容量
        300  毫升

      • 防鈣化管理

        防鈣化清洗功能
        快速除鈣裝置
        自來水適用

      • 綠色效益

        省電模式

      • 保證

        全球 2 年保養

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