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  • 值得信賴的第一熨衫品牌性能 值得信賴的第一熨衫品牌性能 值得信賴的第一熨衫品牌性能

    2000 系列 蒸氣熨斗

    DST2020/80

    值得信賴的第一熨衫品牌性能

    使用輕盈 DST2000 系列熨斗輕鬆熨貼衣服。其強大的蒸氣高達每分鐘 25 克，強力蒸氣噴射可有效熨平頑固的縐褶，而陶瓷底板可確保在所有可熨布料上順暢滑動。

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    2000 系列 蒸氣熨斗

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    值得信賴的第一熨衫品牌性能

    輕鬆高性能熨貼衣服

    • 高達每分鐘 25 克的連續蒸氣可熨平縐褶
    • 4 段蒸氣設定，可熨平所有布料的縐褶
    • 陶瓷底板，輕鬆快速滑動
    • 重量輕，熨衣快速方便
    • 250 毫升水箱，每次熨衫時間更長
    高達每分鐘 25 克的連續蒸氣可熨平縐褶

    高達每分鐘 25 克的連續蒸氣可熨平縐褶

    高達每分鐘 25 克的強大蒸氣速度，可確保有效熨平縐褶，使熨衫輕而易舉。將其與強力蒸氣噴射結合，甚至可以熨平最頑固的縐褶。

    4 段蒸氣設定，可熨平所有可熨布料的縐褶

    4 段蒸氣設定，可熨平所有可熨布料的縐褶

    熨斗的多段蒸氣設定可讓您輕鬆解決不同布料的縐褶：為真絲等精緻衣物設定低蒸氣；更強力的蒸氣適用於較厚的布料。

    陶瓷底板，輕鬆快速滑動

    陶瓷底板，輕鬆快速滑動

    由於耐用、防刮痕的陶瓷板，您可以在所有可熨衣物上輕鬆滑動。熨斗可在所有衣物上順暢滑動，不會黏著衣物，並且易於清潔。

    重量輕，熨衣快速方便

    重量輕，熨衣快速方便

    由於產品重量輕，您可以輕鬆熨衣。

    250 毫升水箱，每次熨衫時間更長

    250 毫升水箱，每次熨衫時間更長

    250 毫升大水箱容量可確保更長的熨衣時間和盡量減少注水次數，一次可熨更多衣服，充分利用您的時間。

    鈣化清洗功能令產品性能更持久

    鈣化清洗功能令產品性能更持久

    配備鈣化清洗功能滑動裝置，您可以輕鬆去除熨斗上的水垢。為了使熨斗保持最佳狀態，請在使用普通自來水時每月使用一次此功能。

    防漏水技術可防止熨衣時漏水

    防漏水技術可防止熨衣時漏水

    我們的防滴漏系統可防止水滴滲漏和弄髒衣物。因此，您可以在所需的溫度下熨衣，無需擔心。

    大型注水口，方便注水

    大型注水口，方便注水

    熨斗前面的大型外置注水口使加水變得容易。

    殺滅多達 99.9% 的細菌*

    殺滅多達 99.9% 的細菌*

    除了熨平皺褶外，Philips 熨斗 2000 系列還可殺滅多達 99.9% 的細菌*，使衣服煥然一新並去除衣服的異味。

    技術規格

    • 設計規格

      顏色
      灰色

    • 技術規格

      加熱時間
      30 秒

    • 方便使用

      水箱容量
      250  nm
      底板名稱
      陶瓷
      防漏水
      噴水裝置

    • 舒適熨貼衣服

      電線長度
      1.9  m

    • 保養

      全球 2 年保養

    • 快速熨平縐褶

      電源
      2000  W
      連續蒸氣
      25 克/分鐘
      強力蒸氣噴射
      110  g
      垂直蒸氣噴射
      多段蒸氣強度

    • 除垢管理

      除鈣和清洗
      智能除鈣

    • 尺寸及重量

      熨斗重量
      0.95  kg

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