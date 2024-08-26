值得信賴的第一熨衫品牌性能
使用輕盈 DST2000 系列熨斗輕鬆熨貼衣服。其強大的蒸氣高達每分鐘 25 克，強力蒸氣噴射可有效熨平頑固的縐褶，而陶瓷底板可確保在所有可熨布料上順暢滑動。 查看各種好處
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值得信賴的第一熨衫品牌性能
輕鬆高性能熨貼衣服
- 高達每分鐘 25 克的連續蒸氣可熨平縐褶
- 4 段蒸氣設定，可熨平所有布料的縐褶
- 陶瓷底板，輕鬆快速滑動
- 重量輕，熨衣快速方便
- 250 毫升水箱，每次熨衫時間更長
高達每分鐘 25 克的連續蒸氣可熨平縐褶
高達每分鐘 25 克的強大蒸氣速度，可確保有效熨平縐褶，使熨衫輕而易舉。將其與強力蒸氣噴射結合，甚至可以熨平最頑固的縐褶。
4 段蒸氣設定，可熨平所有可熨布料的縐褶
熨斗的多段蒸氣設定可讓您輕鬆解決不同布料的縐褶：為真絲等精緻衣物設定低蒸氣；更強力的蒸氣適用於較厚的布料。
陶瓷底板，輕鬆快速滑動
由於耐用、防刮痕的陶瓷板，您可以在所有可熨衣物上輕鬆滑動。熨斗可在所有衣物上順暢滑動，不會黏著衣物，並且易於清潔。
重量輕，熨衣快速方便
由於產品重量輕，您可以輕鬆熨衣。
250 毫升水箱，每次熨衫時間更長
250 毫升大水箱容量可確保更長的熨衣時間和盡量減少注水次數，一次可熨更多衣服，充分利用您的時間。
鈣化清洗功能令產品性能更持久
配備鈣化清洗功能滑動裝置，您可以輕鬆去除熨斗上的水垢。為了使熨斗保持最佳狀態，請在使用普通自來水時每月使用一次此功能。
防漏水技術可防止熨衣時漏水
我們的防滴漏系統可防止水滴滲漏和弄髒衣物。因此，您可以在所需的溫度下熨衣，無需擔心。
大型注水口，方便注水
熨斗前面的大型外置注水口使加水變得容易。
殺滅多達 99.9% 的細菌*
除了熨平皺褶外，Philips 熨斗 2000 系列還可殺滅多達 99.9% 的細菌*，使衣服煥然一新並去除衣服的異味。
技術規格
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設計規格
- 顏色
-
灰色
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技術規格
- 加熱時間
-
30 秒
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方便使用
- 水箱容量
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250
nm
- 底板名稱
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陶瓷
- 防漏水
-
是
- 噴水裝置
-
是
-
舒適熨貼衣服
- 電線長度
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1.9
m
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保養
- 全球 2 年保養
-
是
-
快速熨平縐褶
- 電源
-
2000
W
- 連續蒸氣
-
25 克/分鐘
- 強力蒸氣噴射
-
110
g
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 多段蒸氣強度
-
是
-
除垢管理
- 除鈣和清洗
-
智能除鈣
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尺寸及重量
- 熨斗重量
-
0.95
kg
- *由外部機構使用蒸氣處理棉布 10 秒，測試細菌類型為大腸桿菌 8099、金黃葡萄球菌 ATCC 6538、白色念珠菌 ATCC 10231。
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