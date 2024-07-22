多效合一，高效熨衣，輕鬆無憂
Philips 多合一 6000 系列是時刻讓您保持最佳狀態的智能熨燙解決方案。集熨斗、掛燙機和燙板功能於一身的時尚三合一組合，無論是垂直、水平或傾斜熨燙，都能迅速熨平衣物縐褶。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
多效合一，高效熨衣，輕鬆無憂
更靈活，更便利，效能更強大**
- 整合式多角度熨衣板
- OptimalTEMP 免調校溫控技術
- 腳踏控制按鈕
- 每分鐘 45 克強勁蒸氣輸出
- 去除高達 99.9% 的細菌*
整合式多角度調整熨衣板
多角度熨衣板可傾斜至任何位置，帶來便利的使用體驗。水平熨燙可應對難以處理的布料，垂直熨燙則可處理最為細緻的衣物。
配備強大引擎，輕鬆去除頑固縐褶
強大的引擎可產生高達 45 克/分鐘的蒸氣輸出率，撫平頑固的縐褶，尖頭設計有助熨燙精準。
OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會熨焦所有可熨燙織物
OptimalTEMP 技術可防止燙焦可熨燙織物，因此從牛仔褲到絲綢等的所有織物，都可以放心熨燙。
底座設有腳踏按鈕及可拆式水箱
方便使用的底座包括兩個實用的腳踏按鈕，可輕鬆開/關裝置並啟動除鈣模式，以及一個水樽形的可拆式 1.1 公升水箱。
人體工學 iron+ 熨斗，熨衣從此輕鬆簡單
重量只有普通蒸氣熨斗的一半***，人體工學 Iron+ 熨斗頭確保您能舒適地為衣物除縐。
殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，讓衣物保持清新
持久熱蒸氣可以殺滅高達 99.9% 的細菌及塵蟎*，去除異味，讓衣物保持清新。
可伸縮頂部掛鉤，輕鬆掛放衣物
頂部掛鉤方便垂直熨燙或存放衣物時支撐衣架。
底部設有整合式滑輪，方便移動
整合式滑輪助您輕鬆將裝置移動至需要的位置。
智能除鈣技術讓您輕鬆為熨斗除鈣
智能除鈣技術會在需要除鈣時發出提醒：使用隨附的除鈣托盤即可輕鬆完成除鈣，享受更長時間的高效運作。
特大 1.1 公升水箱，讓您可以一次為更多衣物除縐
配備水樽形可拆式水箱，可大幅減少加水次數，一次為更多衣物除縐。
在短短 80 秒內準備就緒
80 秒即可快速加熱，最適合出門前的最後修整。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
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多合一
- 加熱時間
-
80 秒
- 底板物料
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陶瓷
- 底板名稱
-
OptimalTEMP 免調校溫控技術底盤
- 防鈣化管理
-
除垢管理 - 智能除鈣技術
- 分離式水箱
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是
- 水箱容量
-
1.1 公升
- 多段蒸氣強度
-
1 種設定
- 垂直蒸氣噴射
-
是
- 保養/保證
-
全球 2 年保養
-
技術規格
- 電源
-
1800 瓦（中國台灣為 1500 瓦；巴西 127 伏電壓、中國及韓國 220 伏電壓為 1600 瓦）
- 壓力
-
6.0 bar
- 連續蒸氣速率
-
45 克/分鐘
- 按需要釋放蒸氣
-
是
- 強力蒸氣噴射
-
是
- 電壓
-
220-240 V
- 技術
-
OptimalTEMP 免調校溫控技術
-
安全
- 自動斷電功能
-
是
-
重量與尺寸
- 底板尺寸
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116.7 平方厘米
- 產品摺疊尺寸（寬 x 高 x 長）
-
42.6 x 44.4 x 124.7 厘米
- 產品展開尺寸（寬 x 高 x 長）
-
42.6 x 44.4 x 166.7 厘米
- 包裝尺寸（寬 x 高 x 長）
-
59.5 x 40.0 x 39.5 厘米
- 電源線長度
-
1.5 米
- 熨板尺寸（寬x高x長）
-
33.6 x 70.5 x 3 厘米*，*連熨衣板保護套
- 熨斗重量
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0.78 公斤
- 產品重量
-
10 公斤
- 總重量（連包裝）
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13.2 公斤
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設計
- 整合式滑輪
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是
- 顏色
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深綠色
-
配件
- 掛熨架
-
整合摺疊式掛鉤
- 多角度調整熨衣板
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採用錐形尖端設計的整合式多角度調節熨衣板
- 簡易的蒸氣噴嘴固定座
-
熨斗機座
- 可調節式桿
-
是
- 熨斗機座
-
多位置擺放：熨衣板的右側及上方
- 除鈣托盤
-
是
- *經第三方機構檢測棉布上的大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌及蟎蟲，蒸熨時間為 10 秒
- ** 與我們的 Philips 蒸氣熨斗比較
- *** 與蒸氣熨斗比較，根據 2022 年 10 月的消費者和產品放置測試
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