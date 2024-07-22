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  • 多效合一，高效熨衣，輕鬆無憂 多效合一，高效熨衣，輕鬆無憂 多效合一，高效熨衣，輕鬆無憂

    多合一熨燙解決方案 多合一 6000 系列

    AIS6020/70

    多效合一，高效熨衣，輕鬆無憂

    Philips 多合一 6000 系列是時刻讓您保持最佳狀態的智能熨燙解決方案。集熨斗、掛燙機和燙板功能於一身的時尚三合一組合，無論是垂直、水平或傾斜熨燙，都能迅速熨平衣物縐褶。

    查看各種好處

    多合一熨燙解決方案 多合一 6000 系列

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    多效合一，高效熨衣，輕鬆無憂

    更靈活，更便利，效能更強大**

    • 整合式多角度熨衣板
    • OptimalTEMP 免調校溫控技術
    • 腳踏控制按鈕
    • 每分鐘 45 克強勁蒸氣輸出
    • 去除高達 99.9% 的細菌*
    整合式多角度調整熨衣板

    整合式多角度調整熨衣板

    多角度熨衣板可傾斜至任何位置，帶來便利的使用體驗。水平熨燙可應對難以處理的布料，垂直熨燙則可處理最為細緻的衣物。

    配備強大引擎，輕鬆去除頑固縐褶

    配備強大引擎，輕鬆去除頑固縐褶

    強大的引擎可產生高達 45 克/分鐘的蒸氣輸出率，撫平頑固的縐褶，尖頭設計有助熨燙精準。

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會熨焦所有可熨燙織物

    OptimalTEMP 免調校溫控技術，保證不會熨焦所有可熨燙織物

    OptimalTEMP 技術可防止燙焦可熨燙織物，因此從牛仔褲到絲綢等的所有織物，都可以放心熨燙。

    底座設有腳踏按鈕及可拆式水箱

    底座設有腳踏按鈕及可拆式水箱

    方便使用的底座包括兩個實用的腳踏按鈕，可輕鬆開/關裝置並啟動除鈣模式，以及一個水樽形的可拆式 1.1 公升水箱。

    人體工學 iron+ 熨斗，熨衣從此輕鬆簡單

    人體工學 iron+ 熨斗，熨衣從此輕鬆簡單

    重量只有普通蒸氣熨斗的一半***，人體工學 Iron+ 熨斗頭確保您能舒適地為衣物除縐。

    殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，讓衣物保持清新

    殺滅 99.9% 的細菌及塵螨*，讓衣物保持清新

    持久熱蒸氣可以殺滅高達 99.9% 的細菌及塵蟎*，去除異味，讓衣物保持清新。

    可伸縮頂部掛鉤，輕鬆掛放衣物

    可伸縮頂部掛鉤，輕鬆掛放衣物

    頂部掛鉤方便垂直熨燙或存放衣物時支撐衣架。

    底部設有整合式滑輪，方便移動

    底部設有整合式滑輪，方便移動

    整合式滑輪助您輕鬆將裝置移動至需要的位置。

    智能除鈣技術讓您輕鬆為熨斗除鈣

    智能除鈣技術讓您輕鬆為熨斗除鈣

    智能除鈣技術會在需要除鈣時發出提醒：使用隨附的除鈣托盤即可輕鬆完成除鈣，享受更長時間的高效運作。

    特大 1.1 公升水箱，讓您可以一次為更多衣物除縐

    特大 1.1 公升水箱，讓您可以一次為更多衣物除縐

    配備水樽形可拆式水箱，可大幅減少加水次數，一次為更多衣物除縐。

    在短短 80 秒內準備就緒

    在短短 80 秒內準備就緒

    80 秒即可快速加熱，最適合出門前的最後修整。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      多合一
      加熱時間
      80 秒
      底板物料
      陶瓷
      底板名稱
      OptimalTEMP 免調校溫控技術底盤
      防鈣化管理
      除垢管理 - 智能除鈣技術
      分離式水箱
      水箱容量
      1.1 公升
      多段蒸氣強度
      1 種設定
      垂直蒸氣噴射
      保養/保證
      全球 2 年保養

    • 技術規格

      電源
      1800 瓦（中國台灣為 1500 瓦；巴西 127 伏電壓、中國及韓國 220 伏電壓為 1600 瓦）
      壓力
      6.0 bar
      連續蒸氣速率
      45 克/分鐘
      按需要釋放蒸氣
      強力蒸氣噴射
      電壓
      220-240 V
      技術
      OptimalTEMP 免調校溫控技術

    • 安全

      自動斷電功能

    • 重量與尺寸

      底板尺寸
      116.7 平方厘米
      產品摺疊尺寸（寬 x 高 x 長）
      42.6 x 44.4 x 124.7 厘米
      產品展開尺寸（寬 x 高 x 長）
      42.6 x 44.4 x 166.7 厘米
      包裝尺寸（寬 x 高 x 長）
      59.5 x 40.0 x 39.5 厘米
      電源線長度
      1.5 米
      熨板尺寸（寬x高x長）
      33.6 x 70.5 x 3 厘米*，*連熨衣板保護套
      熨斗重量
      0.78 公斤
      產品重量
      10 公斤
      總重量（連包裝）
      13.2 公斤

    • 設計

      整合式滑輪
      顏色
      深綠色

    • 配件

      掛熨架
      整合摺疊式掛鉤
      多角度調整熨衣板
      採用錐形尖端設計的整合式多角度調節熨衣板
      簡易的蒸氣噴嘴固定座
      熨斗機座
      可調節式桿
      熨斗機座
      多位置擺放：熨衣板的右側及上方
      除鈣托盤

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    • ** 與我們的 Philips 蒸氣熨斗比較
    • *** 與蒸氣熨斗比較，根據 2022 年 10 月的消費者和產品放置測試

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