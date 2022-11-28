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Air Performer 7000 系列

2 合 1 風扇空氣清新機

AMF765/30
  • 我們最智能的 2 合 1 空氣清新機 我們最智能的 2 合 1 空氣清新機 我們最智能的 2 合 1 空氣清新機
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    Air Performer 7000 系列 2 合 1 風扇空氣清新機

    AMF765/30

    我們最智能的 2 合 1 空氣清新機

    Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣並為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、清新的空氣，貼合您的需要。 查看各種好處

    建議零售價: HK$5,988.00

    Air Performer 7000 系列 2 合 1 風扇空氣清新機

    我們最智能的 2 合 1 空氣清新機

    Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣並為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、清新的空氣，貼合您的需要。 查看各種好處

    我們最智能的 2 合 1 空氣清新機

    Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣並為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、清新的空氣，貼合您的需要。 查看各種好處

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    Air Performer 7000 系列 2 合 1 風扇空氣清新機

    我們最智能的 2 合 1 空氣清新機

    Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣並為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、清新的空氣，貼合您的需要。 查看各種好處

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      我們最智能的 2 合 1 空氣清新機

      集空氣淨化和涼風功能於一身

      • 過濾面積高達 34 平方米的房間
      • 每小時 270 立方米的潔淨空氣輸送率 (CADR)
      • HEPA 及活性碳濾網
      • 連接 Air+ 應用程式
      • 全球首創AI人工智能的2合1清新機
      徹底淨化範圍高達 34 平方米的大型房間

      徹底淨化範圍高達 34 平方米的大型房間

      以每小時 270 立方米 (1) 的 CADR（潔淨空氣輸送率）將強大的潔淨氣流分佈到房間每個角落，有效徹底淨化範圍高達 34 平方米 (2) 的房間，以保護您免受細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、霉菌孢子、有害氣體、異味和其他污染物的侵害。

      去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子 (3)

      去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子 (3)

      唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect 納米級防護HEPA 濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子 (3)。飛利浦NanoProtect 納米級防護HEPA技術利用靜電吸力捕捉污染物，過濾效能是傳統HEPA H13濾網的2倍 (4)。

      強勁的潔淨氣流讓您感覺涼爽

      強勁的潔淨氣流讓您感覺涼爽

      強勁的潔淨氣流為您帶來自然和舒適的清涼感覺。可調節旋轉幅度高達 350 度，令淨化氣流分佈每個角落。無扇葉設計不會吹來陣風，而是持續釋放高達每小時1730立方米的強大淨化涼風氣流，且具備 10 段速度讓您根據個人需求靈活自訂。

      全球首創AI人工智能的2合1清新機

      全球首創AI人工智能的2合1清新機

      全球首個使用人工智能技術 (AI) 自動淨化空氣和帶來涼風的空氣清新機。具備 AI 的 Philips 2合1清新機不僅能感應空氣質素，更可分析室外數據、房間大小和使用模式，從而發揮最佳性能並盡量減少噪音和能源消耗。(9)

      AeraSense 智能感應器實時監測空氣質素

      AeraSense 智能感應器實時監測空氣質素

      AeraSense 智能感應器不斷掃描空氣和實時回報，並在污染水平上升時即時作出反應，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的數碼顯示屏或應用程式，以追蹤超微細污染物 (PM2.5)、温度和濕度。

      寧靜睡眠模式

      寧靜睡眠模式

      在睡眠模式下靜如無聲，音量只有 20 分貝(A)(5)。當光線感應器偵測到漆黑環境時會自動關燈。在自動模式下，空氣清新機會調節運作模式同時維持最低音量。

      節能設計

      節能設計

      全賴其節能設計，空氣清新機使用 40 瓦功率淨化空氣，小於傳統燈泡的功率。在自動模式下，摩打只會在需要時運行，從而延長濾網的使用壽命，同時節省能源。

      使用Philips Air+ 應用程式追蹤和控制空氣質素

      使用Philips Air+ 應用程式追蹤和控制空氣質素

      Air+ 應用程式提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。該應用程式可實時追蹤室內和室外的空氣質素，並讓您遙控空氣清新機以及設定智能日程，在家中或外出時掌控一切 (6)。

      氣流可隨意調節，可選擇從機身正面輸出涼風或暖風，或從機身背面輸出淨化循環氣流

      氣流可隨意調節，可選擇從機身正面輸出涼風或暖風，或從機身背面輸出淨化循環氣流

      雙向氣流技術讓您調節以保持舒適。您可以按需要設定為直接送風以帶來清涼或溫暖的感覺，或者設定為淨化循環氣流以達致最佳的空氣循環。具備 10 段速度、加速模式、睡眠模式和自動模式讓您靈活自訂。

      經證實可清除病毒，已通過 H1N1 和 HCov-E229 測試

      經證實可清除病毒，已通過 H1N1 和 HCov-E229 測試

      除了潔淨空氣之外，幾乎沒有物質能夠從 VitaShield 中逃脫。VitaShield 技術有效吸附氣霧、細菌以及小至 0.003 微米的粒子，相比已知的病毒還要小。經 Airmid health-group 進行獨立測試，可去除空氣中的病毒。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.99% (7)。

      耐用性和質量均經過全面測試。

      耐用性和質量均經過全面測試。

      選用 Philips，即代表您選擇一個在空氣處理和健康科技方面擁有 80 多年創新經驗的可靠品牌。Philips 空氣清新機在出廠前均經過 170 項強制性和嚴格的檢查測試。此空氣清新機經過敏症研究基金會歐洲中心認證。

      技術規格

      • 效能

        潔淨空氣輸送率（微粒，GB/T）
        270 立方米/小時 (1)
        風扇氣流
        高達 1730 立方米/小時
        房間面積 (NRCC)
        高達 70 平方米 (2)
        過濾微粒
        0.003 微米達 99.97% (3)
        過濾致敏原
        99.97% (8)
        清除 HCov-E229 病毒
        99.99%(7)

      • 過濾

        前層濾網
        HEPA
        活性碳

      • 功能

        循環
        風扇

      • 可用性

        最低音量水平（睡眠模式）
        20 分貝 (5)
        最高音量水平（加速模式）
        47 分貝 (5)
        電線長度
        1.8 米白色
        計時器和排程器
        兒童安全鎖
        內附遙控器
        擺動
        高達 350 度
        人工智能技術 (AI)
        自適應技術

      • 感應器和顯示屏

        AeraSense 技術
        空氣質素資訊
        顏色、數字
        PM2.5
        溫度
        濕度
        光線感應器

      • 模式

        自動
        睡眠
        特強
        手動速度設定
        10

      • 節能設計

        備用功率
        少於2 瓦
        電壓
        220-240V
        遙控電池 (CR2032)
        最大風扇功率
        40 瓦

      • 連接

        應用程式，透過 Wi-Fi 連接
        Air+
        智能手機兼容性
        iPhone 及 Android 裝置
        語音控制
        Alexa、Google Home(6)

      • 重量與尺寸

        產品重量
        7.30 千克
        產品尺寸（長*寬*高）
        26.2x25.6x106.2 厘米
        重量（含包裝）
        11.33 千克
        包裝尺寸（長*寬*高）
        34.1x33.6x115.2 厘米

      • 維護

        顏色
        霧白色、淺灰色
        建議更換濾網
        12 個月 (10)
        替換濾網
        FYM860
        服務
        全球 2 年保養

      為本產品獲取支援

      尋找常見問題、疑難排解、用戶手冊及貼士

      建議產品

        最近查閱過的產品

          • (1) 潔淨空氣輸送率CADR由第三方機構根據GB/T18801-2015標準進行測試。
          • (2) 藉由空氣通過濾網作計算，此為將潔淨空氣輸送率（CADR ）除以房間大小（48 立方米）而得出之一次淨化理論時間測試。測試房間地面面積為 20 平方米，高度為 2.4 米，以JEM 1467標準計算所得。
          • (3) 將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用 NaCl 氣溶膠進行測試。​
          • (4) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率。對比飛利浦空氣清新機在分別裝載NanoProtect 納米級防護HEPA濾網和傳統HEPA H13濾網時的空氣過濾效率得出。
          • (5) 平均音量，基於 GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD)。音量可能會因應房間的條件和裝置位置而有所改變。
          • (6) Alexa 和 Google Home 的可用性視乎您所在的地點而定。
          • (7) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。
          • (8) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室 OFI 使用家居塵蟎、樺樹花粉、貓致敏原和真菌孢子進行測試
          • (9) 必須透過 Wi-Fi 連接 Air+ 應用程式方可在裝置中使用人工智能技術 (AI)。
          • (10) 該空氣清新機的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。

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