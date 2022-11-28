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  • 淨化與清涼的完美結合。 淨化與清涼的完美結合。 淨化與清涼的完美結合。

    Air Performer 7000 系列 2 合 1 風扇空氣清新機

    AMF765/30

    淨化與清涼的完美結合。

    我們的二合一裝置在淨化空氣的同時為您帶來清涼。它會自動調節效能,提供強效空氣淨化及清新氣流,讓您的空間每天都保持舒適

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    Air Performer 7000 系列 2 合 1 風扇空氣清新機

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    淨化與清涼的完美結合。

    潔淨空氣。清涼舒適。

    • 過濾面積高達 34 平方米的房間
    • 全球首創AI人工智能的2合1清新機
    • 三層 HEPA NanoProtect 過濾系統
    • 超寧靜運作
    一機兩用,淨化與涼風兼備。

    一機兩用,淨化與涼風兼備。

    我們的二合一裝置既能淨化空氣,又能為您帶來涼爽。您可選擇純淨化模式或淨化加涼風模式,其餘交由裝置處理。舒適,就是這麼簡單。

    徹底淨化高達 70m² 的房間 (2)

    徹底淨化高達 70m² 的房間 (2)

    擁有強效 270 m³/h CADR (1),可淨化高達 70 m² 的房間,並於 11 分鐘內清潔 20 m² 房間 (2)。自動淨化功能會偵測空氣質素並自動調節氣流。

    風扇模式下,享受強勁氣流為您帶來涼爽

    風扇模式下,享受強勁氣流為您帶來涼爽

    提供高達 1,730 m³/h 的強勁氣流,無扇葉設計帶來流暢一致的微風。10 段風速可供選擇,滿足個人化舒適需求。

    三層 HEPA 過濾捕捉 99.97% 最微小微粒 (3)

    三層 HEPA 過濾捕捉 99.97% 最微小微粒 (3)

    三層過濾系統由預濾網、HEPA NanoProtect 及活性碳組成,可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微粒 (3) — 比已知最小的病毒更細小!

    超寧靜運作睡眠模式

    超寧靜運作睡眠模式

    睡眠模式下,裝置運作時僅 20 dB(A) (4) — 比耳語更寧靜。內置光線感測器會偵測房間變暗並自動關閉燈光,避免打擾您的睡眠。

    去除致敏原、細菌、病毒、異味和氣體

    去除致敏原、細菌、病毒、異味和氣體

    所有模式下持續淨化空氣,去除 99.97% 致敏原、99.9% 空氣中的病毒和細菌,並減少有害氣體和異味 — 安全無離子、無化學物質或臭氧排放。(5-7)

    廣角 350° 氣流覆蓋

    廣角 350° 氣流覆蓋

    廣角 350° 旋轉將空氣均勻分佈至整個房間,無論您身處何處,都能享受舒適。

    智能感應，適應您的室內空氣質素

    智能感應，適應您的室內空氣質素

    智能 AeraSense 感測器持續掃描空氣並即時報告，立即對污染和溫度的任何變化作出反應，改善您的空氣質素。

    採用 AI 技術

    採用 AI 技術

    選擇 Auto+ 模式，AI 技術會適應您的日常習慣，同時減少噪音和能源消耗（僅限應用程式）。

    智能排程，輕鬆控制

    智能排程，輕鬆控制

    規劃您的裝置開關時間以配合您的日常習慣。無論在家或外出，享受全面控制和完美時機的環境——隨時滿足您的需要。

    透過遙控器或 Air+ 應用程式控制您的裝置

    透過遙控器或 Air+ 應用程式控制您的裝置

    只需使用遙控器控制您的裝置。如需更多功能和空氣質素監測，可將裝置與 Air+ 應用程式配對。如需免提便利，可使用 Google Assistant 或 Alexa 的語音指令。

    專為輕鬆保養而設計

    專為輕鬆保養而設計

    原廠濾網專為持久效能而設計——使用長達 12 個月，減少麻煩和成本。裝置會計算濾網壽命，並在需要更換時提醒您。(8)

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      2 合 1 風扇空氣清新機
      技術
      HEPA NanoProtect、AeraSense 感應器、雙氣流
      顏色
      白色、灰色
      主要物料
      塑膠
      網絡連接功能
      Wi-Fi 範圍
      2.4 GHz
      語音控制

    • 技術規格

      最高功率
      40 瓦
      空氣質素感應器
      PM2.5、溫度、濕度
      最低音量水平
      20 dB(A)
      最高音量水平
      47 dB(A)

    • 效能

      CADR（潔淨空氣輸送率）（微粒，GB/T）
      270 立方米/小時
      濾網層
      HEPA、活性碳、前層濾網
      過濾微粒
      吸附 99.97% 的 0.003 微米粒子
      最大房間面積
      70 m²
      風扇氣流
      1730 立方米/小時

    • 可用性

      遙控器
      擺動
      高達 350 度
      電線長度
      1.8 米
      排程器
      有（透過應用程式）
      自動模式
      睡眠模式
      速度設定
      有（10 段）
      空氣質素資訊
      顏色、數字
      介面
      數碼
      建議更換濾網
      1 年

    • 安全功能

      兒童安全鎖

    • 重量與尺寸

      產品高度
      106.2 厘米
      產品重量
      7.3 公斤
      產品寬度
      25.6 厘米
      產品長度
      26.2 厘米
      包裝長度
      34.1 厘米
      包裝寬度
      33.6 厘米
      包裝高度
      115.2 厘米
      包裝重量
      11.3 公斤

    • 慳電

      備用功率
      <2 瓦
      電壓
      220-240V
      頻率
      50/60Hz

    • 保養

      保用
      2 年

    • 兼容性

      隨附配件 1
      3 合 1 HEPA 濾網
      相關配件 1
      FYM860/30

    • 原產地

      生產地
      中國

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    • (1) 潔淨空氣輸送率CADR由第三方機構根據GB/T18801-2015標準進行測試。
    • (2) 根據潔淨空氣輸送率，以JEM1467-2015標準測試所得。
    • (3) 將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用 NaCl 氣溶膠進行測試。​
    • (4) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率。對比飛利浦空氣清新機在分別裝載NanoProtect 納米級防護HEPA濾網和傳統HEPA H13濾網時的空氣過濾效率得出。
    • (7) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。
    • (11) 測試機構為歐洲Airmid，於28.5立方米實驗室進行，測試用病毒為甲型流感病毒H1N1，以特強模式測試40分鐘。
    • (7) 由第三方於 30 立方米測試室內根據 GB21551.3-2010 標準,使用白色葡萄球菌 8032 在 MAX 模式下測試 60 分鐘
    • (8) 計算平均值。濾網壽命取決於空氣質素及使用情況

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