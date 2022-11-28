我們的二合一裝置既能淨化空氣,又能為您帶來涼爽。您可選擇純淨化模式或淨化加涼風模式,其餘交由裝置處理。舒適,就是這麼簡單。
擁有強效 270 m³/h CADR (1),可淨化高達 70 m² 的房間,並於 11 分鐘內清潔 20 m² 房間 (2)。自動淨化功能會偵測空氣質素並自動調節氣流。
提供高達 1,730 m³/h 的強勁氣流,無扇葉設計帶來流暢一致的微風。10 段風速可供選擇,滿足個人化舒適需求。
三層過濾系統由預濾網、HEPA NanoProtect 及活性碳組成,可捕捉 99.97% 小至 0.003 微米的微粒 (3) — 比已知最小的病毒更細小!
睡眠模式下,裝置運作時僅 20 dB(A) (4) — 比耳語更寧靜。內置光線感測器會偵測房間變暗並自動關閉燈光,避免打擾您的睡眠。
所有模式下持續淨化空氣,去除 99.97% 致敏原、99.9% 空氣中的病毒和細菌,並減少有害氣體和異味 — 安全無離子、無化學物質或臭氧排放。(5-7)
廣角 350° 旋轉將空氣均勻分佈至整個房間,無論您身處何處,都能享受舒適。
智能 AeraSense 感測器持續掃描空氣並即時報告，立即對污染和溫度的任何變化作出反應，改善您的空氣質素。
選擇 Auto+ 模式，AI 技術會適應您的日常習慣，同時減少噪音和能源消耗（僅限應用程式）。
規劃您的裝置開關時間以配合您的日常習慣。無論在家或外出，享受全面控制和完美時機的環境——隨時滿足您的需要。
只需使用遙控器控制您的裝置。如需更多功能和空氣質素監測，可將裝置與 Air+ 應用程式配對。如需免提便利，可使用 Google Assistant 或 Alexa 的語音指令。
原廠濾網專為持久效能而設計——使用長達 12 個月，減少麻煩和成本。裝置會計算濾網壽命，並在需要更換時提醒您。(8)
一般規格
技術規格
效能
可用性
安全功能
重量與尺寸
慳電
保養
兼容性
原產地
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