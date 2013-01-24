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Philips空氣質素優化方案
讓您在家中 呼吸更健康的空氣

使用Philips 空氣清新機系列 讓您在家中
呼吸更健康的空氣

    philips-air-影片-縮圖

    什麼是潔淨的空氣？它如何影響我的家人？

     

    家，是我們追求安心、保護家人的地方。然而，室內空氣污染往往比室外更嚴重，達2至5倍。許多日常活動，如煮食油煙、使用清潔劑以及寵物毛髮都會污染家中空氣及釋出致敏原。

     

     

    我們每天呼吸 24,000 次，家中空氣污染對我們的生活可構成影響。

    良好的空氣質素有助預防或舒緩敏感、哮喘和呼吸系統問題，使我們呼吸更清新的空氣。

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    如何產生影響

    Philips空氣質素優化方案 為家居帶來更潔淨的空氣

     

    Philips空氣質素優化方案包括空氣清新機、二合一空氣淨化抽濕機以及二合一空氣淨化加濕機；能夠保持最佳濕度，同時去除空氣中的粒子、致敏原、有害氣體、細菌及病毒包括花粉、寵物毛屑、霉菌等懸浮粒子及總揮發性有機化合物 (TVOC) 和異味等有害氣體。

    為何選擇 Philips的空氣質素優化方案

    使用Philips空氣清新機   打造潔淨健康家居

    空氣清新機

    成為第一個複查該產品

    From*: HK$6,988.00
    空氣清新機
    去除 99.97% 空氣中的致敏原** 
    包括花粉、寵物毛屑、灰塵、塵蟎、霉菌，甚至有害納米粒子
    超高潔淨空氣輸送率 (CADR)，只需數分鐘即可清潔房間 
    包括花粉、寵物毛屑、灰塵、塵蟎、霉菌，甚至有害納米粒子
    即時顯示室內空氣質素 
    獨特的 AeraSense 技術助您輕鬆查看空內空氣質素。以數字顯示的致敏原指數和顯示燈，讓您清楚看到細微的即時空氣質素變化。
    自動監測並淨化空氣
    點擊 了解更多
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    二合一抗敏空氣淨化抽濕機

    成為第一個複查該產品

    From*: HK$4,688.00
    抽濕機與空氣清新機
    結合抽濕、空氣淨化及乾衣三大功能
    備有乾衣模式
    過濾高達 99% 的空氣黑曲霉孢子菌、細菌及 H1N1 病毒
    了解更多
    檢視全部

    *建議零售價

    **由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 立方米。

    **於 Airmid Healthgroup Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣黑麴黴霉菌污染的實驗室（體積為 28.5 立方米），測試時間不超過 60 分鐘。

    放心使用


    Philips空氣清新機會提示您更換濾網，時刻保持最佳效能，讓您安心使用。

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