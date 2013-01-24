什麼是潔淨的空氣？它如何影響我的家人？

家，是我們追求安心、保護家人的地方。然而，室內空氣污染往往比室外更嚴重，達2至5倍。許多日常活動，如煮食油煙、使用清潔劑以及寵物毛髮都會污染家中空氣及釋出致敏原。