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家，是我們追求安心、保護家人的地方。然而，室內空氣污染往往比室外更嚴重，達2至5倍。許多日常活動，如煮食油煙、使用清潔劑以及寵物毛髮都會污染家中空氣及釋出致敏原。
我們每天呼吸 24,000 次，家中空氣污染對我們的生活可構成影響。
良好的空氣質素有助預防或舒緩敏感、哮喘和呼吸系統問題，使我們呼吸更清新的空氣。
Philips空氣質素優化方案包括空氣清新機、二合一空氣淨化抽濕機以及二合一空氣淨化加濕機；能夠保持最佳濕度，同時去除空氣中的粒子、致敏原、有害氣體、細菌及病毒包括花粉、寵物毛屑、霉菌等懸浮粒子及總揮發性有機化合物 (TVOC) 和異味等有害氣體。
透過Clean Home+ 應用程式，可連接我們的空氣清新機並遙距控制；即時檢視室內、室外空氣質素以及接收濾網更換提示。
部分產品已獲得全球領先獨立測試團體的防敏認證。當中包括歐洲防敏研究基金會 (ECARF)、Airmid、AHAM、Iuta 等。產品亦獲得 Quiet Mark 專業認證，是同類型產品中最寧靜的產品之一。
成為第一個複查該產品
*建議零售價
**由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 立方米。
**於 Airmid Healthgroup Ltd. 進行微生物減少率測試，測試環境為受到空氣黑麴黴霉菌污染的實驗室（體積為 28.5 立方米），測試時間不超過 60 分鐘。
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