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們最智能、最強勁的多合一空氣清新機
Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣、讓房間保持溫暖及為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、舒適的空氣，貼合您的需要。
過濾面積高達 70 平方米的房間
每小時 270 立方米的潔淨空氣輸送率 (CADR)
HEPA 及活性碳濾網
連接 Air+ 應用程式
以每小時 270 立方米 (1) 的 CADR（潔淨空氣輸送率）將強大的潔淨氣流分佈到房間每個角落，有效徹底淨化範圍高達 34 平方米 (2) 的大型房間，以保護您免受細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、有害氣體、異味和其他污染物的侵害。
唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect 納米級防護HEPA 濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子 (3)。飛利浦NanoProtect 納米級防護HEPA技術利用靜電吸力捕捉污染物，過濾效能是傳統HEPA H13濾網的2倍 (4)。
強勁的潔淨氣流為您帶來自然和舒適的清涼感覺。可調節旋轉幅度高達 350 度，令淨化氣流分佈每個角落。無扇葉設計不會吹來陣風，而是持續釋放高達每小時1579立方米的強大淨化涼風氣流，且具備 10 段速度讓您根據個人需求靈活自訂。
(1) CADR 由合資格的第三方實驗室根據 GB/T18801-2015 進行測試。
(2) 使用根據 GB/T18801-2015 測試而得出的香煙煙霧 CADR 結果之 NRCC-54013 測試標準計算。
(3) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行 NaCl 氣霧測試。
(4) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益。
(5) 平均音量，基於 GB/T4214.1-2017 (IEC 60704-1 - 2020, MOD)。音量可能會因應房間的條件和裝置位置而有所改變。
(6) 視乎您所在的位置，Alexa 和 Google Home 的可用性會有所不同。
(7) 在外部實驗實進行微生物減少率測試，將產品放在受到 HCOV-229E 氣霧污染的試驗室中，並以加速模式運行 1.5 小時。
(8) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室 OFI 使用家居塵蟎、樺樹花粉、貓致敏原和真菌孢子進行測試
(9) 必須透過 Wi-Fi 連接 Air+ 應用程式方可在裝置中使用人工智能技術 (AI)。
(10) 不適用於暖風模式。暖風模式使用 2200 瓦加熱空氣。
(11) 該空氣清新機的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。