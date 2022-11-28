Philips最智能、最強勁的三合一空氣清新機
Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣、讓房間保持溫暖及為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、舒適的空氣，貼合您的需要。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips最智能、最強勁的三合一空氣清新機
Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣、讓房間保持溫暖及為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、舒適的空氣，貼合您的需要。 查看各種好處
以每小時 270 立方米 (1) 的 CADR（潔淨空氣輸送率）將強大的潔淨氣流分佈到房間每個角落，有效徹底淨化範圍高達 34 平方米 (2) 的大型房間，以保護您免受細菌、病毒、花粉、灰塵、寵物皮屑、塵蟎、有害氣體、異味和其他污染物的侵害。
唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect 納米級防護HEPA 濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除99.97%細小至0.003微米的超微細粒子 (3)。飛利浦NanoProtect 納米級防護HEPA技術利用靜電吸力捕捉污染物，過濾效能是傳統HEPA H13濾網的2倍 (4)。
強勁的潔淨氣流為您帶來自然和舒適的清涼感覺。可調節旋轉幅度高達 350 度，令淨化氣流分佈每個角落。無扇葉設計不會吹來陣風，而是持續釋放高達每小時1579立方米的強大淨化涼風氣流，且具備 10 段速度讓您根據個人需求靈活自訂。
安全溫和的發熱功能，讓您在清涼的日子保持舒適。強大的陶瓷技術可即時在 3 秒發熱。設定您的目標溫度 (1-37 C) 並透過 10 段熱力風速自訂溫度。
全球首個使用人工智能技術 (AI) 自動淨化空氣和帶來涼風或暖風的空氣清新機。具備 AI 的 Philips 3合1清新機不僅能感應空氣質素，更可分析室外數據、房間大小和使用模式，從而發揮最佳性能並盡量減少噪音和能源消耗。(9)
AeraSense 智能感應器不斷掃描空氣和實時回報，並在污染水平上升時即時作出反應，從而改善空氣質素。您可查看空氣清新機的數碼顯示屏或應用程式，以追蹤微細粒子 (PM2.5)、致敏源、氣體（揮發性有機化合物和異味）、温度和濕度。
在睡眠模式下靜如無聲，音量只有 25 分貝(A)(5)。當光線感應器偵測到漆黑環境時會自動關燈。在自動模式下，空氣清新機會調節運作模式同時維持最低音量。
全賴其節能設計，空氣清新機使用 40 瓦淨化空氣(10)，小於傳統燈泡的功率。在自動模式下，摩打只會在需要時運行，從而延長濾網的使用壽命，同時節省能源。
Air+ 應用程式提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。該應用程式可實時追蹤室內和室外的空氣質素，並讓您遙控空氣清新機以及設定智能日程，在家中或外出時掌控一切 (6)。
雙向氣流技術讓您調節以保持舒適。您可以按需要設定為直接送風以帶來清涼或溫暖的感覺，或者設定為淨化循環氣流以達致最佳的空氣循環。具備 10 段速度、加速模式、睡眠模式和自動模式讓您靈活自訂。
除了潔淨空氣之外，幾乎沒有物質能夠從 VitaShield 中逃脫。VitaShield 技術有效吸附氣溶膠、細菌以及粒子，相比已知的病毒還要小。經 Airmid health-group 進行獨立測試，可去除空氣中的病毒。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.99% (7)。
選用 Philips，即代表您選擇一個在空氣處理和健康科技方面擁有 80 多年創新經驗的可靠品牌。Philips 空氣清新機在出廠前均經過 170 項強制性和嚴格的檢查測試。此空氣清新機經過敏症研究基金會歐洲中心認證。
效能
過濾
功能
可用性
感應器和顯示屏
模式
節能設計
連接
重量與尺寸
維護
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