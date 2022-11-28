們最智能、最強勁的多合一空氣清新機

Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣、讓房間保持溫暖及為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、舒適的空氣，貼合您的需要。