空氣清新機與空氣加濕機
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Air Performer 8000 系列 3 合 1 風扇、暖風空氣清新機
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3n1 EDC - English (US)
Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣、讓房間保持溫暖及為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、舒適的空氣，貼合您的需要。
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是否可以關閉飛利浦空氣清淨機和空氣加濕機的 Wi-Fi？
如何在 Air+ 應用程式上為我的飛利浦 Air Performer 啟動 AI？
飛利浦空氣清淨機上的指示燈或錯誤代碼代表什麼意思？
我是否可以清潔飛利浦空氣清淨機的濾網和前層濾網？
NanoProtect 納米級防護複合活性碳HEPA濾網
飛利浦空氣清淨機聲音太大
飛利浦空氣清淨機燈號持續亮起或閃爍
飛利浦空氣清淨機意外關閉電源
我的飛利浦空氣清淨機無法與應用程式連線
飛利浦空氣清淨機產生臭味或異味
飛利浦空氣清淨機無法改善空氣品質
我的飛利浦空氣清淨機發出不尋常的噪音
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