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Air Performer 8000 系列 3 合 1 風扇、暖風空氣清新機

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Air Performer 8000 系列3 合 1 風扇、暖風空氣清新機

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Air Performer 8000 系列 3 合 1 風扇、暖風空氣清新機

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  • 13 March 2026

Air Performer 根據您的需要徹底淨化空氣、讓房間保持溫暖及為您帶來清涼。它可去除 99.97% 所有看不見的粒子並根據您的需要自動調節強勁效能。一年四季享受淨化、舒適的空氣，貼合您的需要。

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  • 8 October 2026

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