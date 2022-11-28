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Genuine replacement filter

整合式 3-in-1

FYM860/30
  • 3 合 1 濾網，實現持久的優良效能 3 合 1 濾網，實現持久的優良效能 3 合 1 濾網，實現持久的優良效能
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    Genuine replacement filter 整合式 3-in-1

    FYM860/30

    3 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    採用 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網的 3 層過濾，保護您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、氣體及其他污染物的侵害。這是 Air Performer 的替換濾網。 查看各種好處

    建議零售價: HK$498.00

    Genuine replacement filter 整合式 3-in-1

    3 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    採用 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網的 3 層過濾，保護您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、氣體及其他污染物的侵害。這是 Air Performer 的替換濾網。 查看各種好處

    3 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    採用 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網的 3 層過濾，保護您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、氣體及其他污染物的侵害。這是 Air Performer 的替換濾網。 查看各種好處

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    3 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    採用 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網的 3 層過濾，保護您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、氣體及其他污染物的侵害。這是 Air Performer 的替換濾網。 查看各種好處

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      3 合 1 濾網，實現持久的優良效能

      完美適配的 Philips 原裝濾網

      • 12 個月使用壽命
      • 過濾 99.97% 0.003 微米的微粒
      • 前層濾網、HEPA、活性碳
      • 過濾氣體與異味
      維持高效能表現的完美之選

      維持高效能表現的完美之選

      原裝 Philips 濾網與裝置同時設計，互相之間完美配合。這樣可以保證裝置能夠不間斷地流暢運作。

      按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

      按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

      Philips 工具會適時通知您清潔前層濾網和及時更換濾網，一分鐘內即可完成更換。維護裝置輕鬆簡單，確保您時刻呼吸健康潔淨的空氣。

      可使用 12 個月

      可使用 12 個月

      整合式 Philips 3 合 1 濾網可持續提供保護，並確保長達 12 個月的最佳過濾效能。(1)

      定期清洗前層濾網

      定期清洗前層濾網

      請定期為前層濾網吸塵，以發揮最佳過濾效果。

      Philips 濾網能確保您的產品有效運作

      Philips 濾網能確保您的產品有效運作

      Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以全天候連續使用。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。

      去除空氣中 99.97% 細小至0.003微米的超微細粒子 (3)

      去除空氣中 99.97% 細小至0.003微米的超微細粒子 (3)

      唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect HEPA 濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除 99.97% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (4)。NanoProtect HEPA 技術不僅能阻隔污染物，而且更運用特殊靜電吸附它們，其空氣潔淨效能相較傳統的 HEPA H13 過濾高達兩倍，並帶來更高的能源效益 (5)。

      連接裝置，監測濾網壽命

      連接裝置，監測濾網壽命

      使用 Air+ 應用程式隨時隨地關注濾網的使用壽命及狀態。需要更換濾網時，您會收到通知，然後您可以直接透過我們的應用程式輕鬆購買全新濾網 (2)。

      技術規格

      • 重量與尺寸

        產品重量
        0.78  kg
        包裝尺寸（長x寬x高）
        222 x 222 x 260  mm
        顏色
        白色 黑色
        重量 (含包裝)
        1.04  kg
        過濾異味
        過濾 TVOC
        篩選
        整合式 HEPA 濾網、活性碳濾網及前層濾網

      • 更換

        產品尺寸（長x寬x高）
        211 x 211 x 253  mm
        複合濾網
        適用於 Philips 空氣清新機
        • AMF870
        • AMF765

      • 效能

        過濾粒子
        0.003 微米達 99.97%
        過濾致敏源
        99.97%
        過濾病毒和氣霧
        99.99%

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          • (1) 建議使用壽命根據 Philips 用戶的平均使用時間及該城市的世衛組織污染水平數據計算。實際使用壽命受使用環境及頻率影響。
          • (2) 僅適用於設有 Philips 商店的國家/地區。
          • (3) 使用根據 GB/T18801-2015 測試而得出的香煙煙霧 CADR 結果之 NRCC-54013 測試標準計算。
          • (4) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行 NaCl 氣霧測試。
          • (5) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益。

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