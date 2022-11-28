NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網
3 合 1 濾網，實現持久的優良效能
採用 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網的 3 層過濾，保護您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、氣體及其他污染物的侵害。這是 Air Performer 的替換濾網。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網
3 合 1 濾網，實現持久的優良效能
完美適配的 Philips 原裝濾網
- 12 個月使用壽命
- 過濾 99.97% 0.003 微米的微粒
- 前層濾網、HEPA、活性碳
- 過濾氣體與異味
維持高效能表現的完美之選
原裝 Philips 濾網與裝置同時設計，互相之間完美配合。這樣可以保證裝置能夠不間斷地流暢運作。
可使用 12 個月
整合式 Philips 3 合 1 濾網可持續提供保護，並確保長達 12 個月的最佳過濾效能。(1)
按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作
Philips 工具會適時通知您清潔前層濾網和及時更換濾網，一分鐘內即可完成更換。維護裝置輕鬆簡單，確保您時刻呼吸健康潔淨的空氣。
定期清洗前層濾網
請定期為前層濾網吸塵，以發揮最佳過濾效果。
Philips 濾網能確保您的產品有效運作
Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以全天候連續使用。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。
去除空氣中 99.97% 細小至0.003微米的超微細粒子 (3)
唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect HEPA 濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除 99.97% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (4)。NanoProtect HEPA 技術不僅能阻隔污染物，而且更運用特殊靜電吸附它們，其空氣潔淨效能相較傳統的 HEPA H13 過濾高達兩倍，並帶來更高的能源效益 (5)。
連接裝置，監測濾網壽命
使用 Air+ 應用程式隨時隨地關注濾網的使用壽命及狀態。需要更換濾網時，您會收到通知，然後您可以直接透過我們的應用程式輕鬆購買全新濾網 (2)。
技術規格
-
一般規格
- 產品類型
-
HEPA NanoProtect 濾網
- 包裝盒内隨附
-
1 個濾網
- HEPA NanoProtect
-
是
- 前層濾網
-
是
- 活性碳
-
是
- 使用壽命
-
長達 1 年
-
效能
- 過濾微粒
-
0.003 微米達 99.97%
-
重量與尺寸
- 產品高度
-
253 毫米
- 產品重量
-
0.78 公斤
- 產品寬度
-
211 毫米
- 產品長度
-
211 毫米
- 包裝長度
-
222 毫米
- 包裝寬度
-
222 毫米
- 包裝高度
-
260 毫米
- 包裝重量
-
1.04 公斤
-
更換
- 適用於 Philips 空氣清新機
-
AMF870、AMF765、AMF865
- (1) 建議使用壽命根據 Philips 用戶的平均使用時間及該城市的世衛組織污染水平數據計算。實際使用壽命受使用環境及頻率影響。
- (2) 僅適用於設有 Philips 商店的國家/地區。
- (3) 使用根據 GB/T18801-2015 測試而得出的香煙煙霧 CADR 結果之 NRCC-54013 測試標準計算。
- (4) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行 NaCl 氣霧測試。
- (5) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益。
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