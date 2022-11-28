搜尋字眼

ZH
EN
  • 3 合 1 濾網，實現持久的優良效能 3 合 1 濾網，實現持久的優良效能 3 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網

    FYM860/30

    3 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    採用 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網的 3 層過濾，保護您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、氣體及其他污染物的侵害。這是 Air Performer 的替換濾網。

    查看各種好處

    NanoProtect 納米級防護 複合活性碳HEPA濾網

    類似產品

    See all 隔濾網和配件

    3 合 1 濾網，實現持久的優良效能

    完美適配的 Philips 原裝濾網

    • 12 個月使用壽命
    • 過濾 99.97% 0.003 微米的微粒
    • 前層濾網、HEPA、活性碳
    • 過濾氣體與異味
    維持高效能表現的完美之選

    維持高效能表現的完美之選

    原裝 Philips 濾網與裝置同時設計，互相之間完美配合。這樣可以保證裝置能夠不間斷地流暢運作。

    可使用 12 個月

    可使用 12 個月

    整合式 Philips 3 合 1 濾網可持續提供保護，並確保長達 12 個月的最佳過濾效能。(1)

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    按照裝置上的智能濾網狀態指示燈操作

    Philips 工具會適時通知您清潔前層濾網和及時更換濾網，一分鐘內即可完成更換。維護裝置輕鬆簡單，確保您時刻呼吸健康潔淨的空氣。

    定期清洗前層濾網

    定期清洗前層濾網

    請定期為前層濾網吸塵，以發揮最佳過濾效果。

    Philips 濾網能確保您的產品有效運作

    Philips 濾網能確保您的產品有效運作

    Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以全天候連續使用。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。

    去除空氣中 99.97% 細小至0.003微米的超微細粒子 (3)

    去除空氣中 99.97% 細小至0.003微米的超微細粒子 (3)

    唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect HEPA 濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除 99.97% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (4)。NanoProtect HEPA 技術不僅能阻隔污染物，而且更運用特殊靜電吸附它們，其空氣潔淨效能相較傳統的 HEPA H13 過濾高達兩倍，並帶來更高的能源效益 (5)。

    連接裝置，監測濾網壽命

    連接裝置，監測濾網壽命

    使用 Air+ 應用程式隨時隨地關注濾網的使用壽命及狀態。需要更換濾網時，您會收到通知，然後您可以直接透過我們的應用程式輕鬆購買全新濾網 (2)。

    技術規格

    • 一般規格

      產品類型
      HEPA NanoProtect 濾網
      包裝盒内隨附
      1 個濾網
      HEPA NanoProtect
      前層濾網
      活性碳
      使用壽命
      長達 1 年

    • 效能

      過濾微粒
      0.003 微米達 99.97%

    • 重量與尺寸

      產品高度
      253 毫米
      產品重量
      0.78 公斤
      產品寬度
      211 毫米
      產品長度
      211 毫米
      包裝長度
      222 毫米
      包裝寬度
      222 毫米
      包裝高度
      260 毫米
      包裝重量
      1.04 公斤

    • 更換

      適用於 Philips 空氣清新機
      AMF870、AMF765、AMF865

    Badge-D2C

    為本產品獲取支援

    尋找產品貼士、常見問題、用戶手冊及安全與合規資訊。

    建議產品

    最近查閱過的產品

    • (1) 建議使用壽命根據 Philips 用戶的平均使用時間及該城市的世衛組織污染水平數據計算。實際使用壽命受使用環境及頻率影響。
    • (2) 僅適用於設有 Philips 商店的國家/地區。
    • (3) 使用根據 GB/T18801-2015 測試而得出的香煙煙霧 CADR 結果之 NRCC-54013 測試標準計算。
    • (4) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行 NaCl 氣霧測試。
    • (5) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益。

    成為 My Philips 會員

    獲取產品保養期限

    獲取推廣及特惠價

    輕鬆取得產品支援

    立即登記
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. 版權所有。

    最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。