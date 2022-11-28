3 合 1 濾網，實現持久的優良效能
採用 NanoProtect HEPA、活性碳濾網和前層濾網的 3 層過濾，保護您免受細菌、花粉、灰塵、PM2.5、寵物皮屑、氣體及其他污染物的侵害。這是 Air Performer 的替換濾網。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
3 合 1 濾網，實現持久的優良效能
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3 合 1 濾網，實現持久的優良效能
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原裝 Philips 濾網與裝置同時設計，互相之間完美配合。這樣可以保證裝置能夠不間斷地流暢運作。
Philips 工具會適時通知您清潔前層濾網和及時更換濾網，一分鐘內即可完成更換。維護裝置輕鬆簡單，確保您時刻呼吸健康潔淨的空氣。
整合式 Philips 3 合 1 濾網可持續提供保護，並確保長達 12 個月的最佳過濾效能。(1)
請定期為前層濾網吸塵，以發揮最佳過濾效果。
Philips 空氣濾網在出廠前，需要經過一系列強制性嚴格檢查測試。產品經過嚴格的使用壽命和耐用性測試，確保可以全天候連續使用。我們的濾網專為確保 Philips 空氣清新機高效運作而設，可使用至濾網壽命結束為止。
唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect HEPA 濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除 99.97% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (4)。NanoProtect HEPA 技術不僅能阻隔污染物，而且更運用特殊靜電吸附它們，其空氣潔淨效能相較傳統的 HEPA H13 過濾高達兩倍，並帶來更高的能源效益 (5)。
使用 Air+ 應用程式隨時隨地關注濾網的使用壽命及狀態。需要更換濾網時，您會收到通知，然後您可以直接透過我們的應用程式輕鬆購買全新濾網 (2)。
重量與尺寸
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效能
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