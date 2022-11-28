去除空氣中 99.97% 細小至0.003微米的超微細粒子 (3)

唯獨 Philips 空氣清新機的 NanoProtect HEPA 濾網同時具備活性碳和前層濾網，可去除 99.97% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (4)。NanoProtect HEPA 技術不僅能阻隔污染物，而且更運用特殊靜電吸附它們，其空氣潔淨效能相較傳統的 HEPA H13 過濾高達兩倍，並帶來更高的能源效益 (5)。