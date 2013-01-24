給高效率家長的奶瓶餵哺指南

基本必需品包括什麼？

讓我們從基本開始。您實際需要多少嬰兒奶瓶？另外還需要什麼配件？

理想的起步點是：

六個奶瓶連奶嘴和保護蓋

奶瓶刷

吸乳器（如果您需要擠奶）

嬰兒奶瓶消毒及加熱設備

您需要的奶瓶大小以及奶嘴的流量則視乎寶寶年齡而定，可查看包裝上的年齡指示。我們建議每 3 個月更換奶嘴一次。

另外還要考慮其他照顧者。許多媽媽覺得有需要添置幾個額外的奶瓶以備不時之需，尤其當其他照顧者在家中以外地方代勞餵哺寶寶時便大派用場。

準備及餵哺的簡單方法

這些方法可以讓您輕鬆快捷地準備餵哺寶寶。

標記存放母乳的容器，以便輕易知道何時到期

了解存放母乳的守則，以避免浪費母乳

如果出門在外，可使用微波爐蒸氣消毒袋來節省手袋空間（我們的消毒袋可以重複使用 20 次）

使用嬰兒奶瓶電子蒸氣消毒器，不但省力還可減少廚房的混亂

您亦可以使用嬰兒奶瓶消毒器為安撫奶嘴、吸乳器和牙膠消毒

使用嬰兒奶瓶加熱器將母乳解凍並溫和均勻地加熱不但省力，更可保持母乳的質量

您只需加熱寶寶需要的奶量，以免浪費

讓家人參與奶瓶餵哺。他們可藉此與寶寶建立連繫，並讓媽媽可以放鬆休息！

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