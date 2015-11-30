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食物處理器及餵食系列 (3)

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    Avent 新鮮食物儲存罐
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    Avent 新鮮食物儲存罐

    SCF876/02

    • 2 個可循環使用的儲存罐
    • 為健康嬰兒食品蒸煮攪拌器而設
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    4 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器
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    4 合 1 健康嬰兒食品蒸煮攪拌器

    SCF883/02

    • 蒸煮，攪拌，解凍與加熱
    • 健康蒸煮
    • 蒸煮攪拌全在同一瓶內完成
    • 關於斷奶的專業建議和合適食譜
    HK$1,500.00*
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    Avent 食物儲存杯
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    Avent 食物儲存杯

    SCF721/20

    • 套裝
    HK$220.00*
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