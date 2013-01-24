採用 Philips 家庭影院音效產品，將自己完全沉醉於終極的音效體驗。我們透過不同種類產品，致力提升您的生活空間。您能體驗每個音效細節，由最細微的效果配樂、宏亮的背量音樂以及清脆的人聲。Philips 家庭影院音效即使在音樂或遊戲方面均提供超凡優質的音效。
採用 Philips 家庭影院音效產品，將自己完全沉醉於終極的音效體驗。我們透過不同種類產品，致力提升您的生活空間。您能體驗每個音效細節，由最細微的效果配樂、宏亮的背量音樂以及清脆的人聲。Philips 家庭影院音效即使在音樂或遊戲方面均提供超凡優質的音效。
Philips Fidelio 綜合高保真音效、完美連接及細緻的產品設計，重新定義家庭娛樂體驗。讓您獲得細膩、多元的環迴音效，同時兼備廣闊、強大的音域，把電影融入舒適的個人生活空間之中。
Philips Fidelio 家庭影院產品專為營造環迴音效而設，設有高保真音效，房間的每個角落均能聽到相同的清晰音質。每款產品都經精心製造，以最高級原裝元件組合，度身設計，重現電影的最深層的細節。
連接簡易並不單單止產品的安裝方便。我們著重於使用體驗，即產品與用戶的連接；及產品設計，即產品與擺放擺放環境的連接。我們盡量簡化每個步驟，讓您直正和家庭影院環迴音效連接，而不是煩瑣的遙控操作或是連接纜線。
奪目的造型設計，靈活的用途，我們的「Surround on Demand」家庭影院喇叭擁合了家庭音樂及影院需要。以高保真立體聲收聽音樂，或輕易切換至衛星喇叭，以在家裡創造真正逼真的環迴音效體驗。一切操作盡在彈指之間，隨心所欲。
「Surround on Demand」的家庭影院喇叭把專業的音效與直觀的無線串流科技融合，提供完全自由的音樂
自動空間校準是最新的智能空間音效技術，以優化您的環迴音效體驗。即使在全音量狀態，音效仍可維持高保真，均勻遍佈您的家居空間，提供真正令人沉醉的娛樂體驗。
當家居空間不足時，SoundBar 及 SoundStage 喇叭可透過纖巧的外型提供
強勁的影院音效體驗。
SoundBar 配備定點喇叭，營造虛擬環迴音效。SoundStage 於單一系統融入全面的娛樂音效方案，並方便地放置於電視下方。這些產品方便連接，可輕易融入家居環境，成為完整的音效系統，適用於電視、音樂及遊戲。
部分產品配備重低音喇叭，無線與主喇叭連接，並且營造震撼重低音效果。