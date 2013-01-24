採用 Philips 家庭影院音效產品，將自己完全沉醉於終極的音效體驗。我們透過不同種類產品，致力提升您的生活空間。您能體驗每個音效細節，由最細微的效果配樂、宏亮的背量音樂以及清脆的人聲。Philips 家庭影院音效即使在音樂或遊戲方面均提供超凡優質的音效。