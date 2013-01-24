Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享用強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端，盡享安全流暢駕駛。