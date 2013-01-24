H7 連接環配備各種燈泡支架，使消費者在安裝一些 LED 燈時變得困難。可選連接環確保 Philips LED 燈泡適合大部分汽車型號使用，讓您無後顧之憂，享受極佳的光效。
透過網站 www.philips.com/automotive，您可以找到相關資訊以瞭解愛車型號是否需要可選連接環。現有三種型號可供選擇：A 型，Philips LED-HL [H7]附有；B 型和 C 型則另行出售以確保適合其他汽車型號。適用型號清單可以幫助您找出適合的型號。C 型與 Philips Ultinon 及 Ultinon Essential LED-HL [~H7] 兼容。
有別於大多數劣質連接環，Philips B 型和 C 型 LED 連接環有耐用金屬製成，能抵制高溫。這些連接環皆通過實地汽車測試，其持久性能就是給您的信心保證，無需頻繁更換。
技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享用強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端，盡享安全流暢駕駛。
現有四種型號型號可供選擇：A 型，Philips LED-HL [H7]附有；B 型、C 型和 D 型則另行出售以確保適合其他汽車型號。C 型與 Philips Ultinon 及 Ultinon Essential LED-HL [~H7] 兼容。
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