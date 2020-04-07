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    Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡

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    脫穎而出

    全新 Philips Ultinon Essential LED 絕對物超所值。產品設計輕巧且具多合一功能，亮度強勁、外形時尚、配備雙重散熱技術並兼容 12 伏和 24 伏。

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    Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡

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    脫穎而出

    易於安裝的時尚 LED 燈

    • 燈泡類型：H11
    • 6,500 K 時尚白光
    • 設計輕巧，為更合適而設
    • 與大部分汽車兼容
    • 燈泡數目：2
    時尚白光體驗

    時尚白光體驗

    時尚、高端造型，使用 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡為愛車打造個人風格。色溫達 6,500 Kelvin，充滿現代感的白光，投射出時尚光束，讓您脫穎而出。

    高質冷卻，高效散熱

    高質冷卻，高效散熱

    性能卓越，持久耐用，讓 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡成為 LED 技術的領導者。全賴雙重散熱功能 — 內置風扇以及陽極酸化塗層的全鋁散熱片 — 此款 LED 車頭燈燈泡散熱更快，效果更好，且能在最高亮度下工作更長時間。

    多功能輕巧設計，即插即用

    多功能輕巧設計，即插即用

    Philips Ultinon Essential LED 採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。這樣便為燈泡在車頭燈內預留更多空間，提高兼容性。即插即用，一體化設計無需拆卸螺絲，直接從頂部取下圓環即可安裝。Philips Ultinon Essential LED 設計輕巧適用於各種車型，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝。

    體驗更清晰視野

    體驗更清晰視野

    光束集中且精確，讓您看得清楚，也容易被看見。全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。

    12V 及 24V 兼容，適合廣泛汽車型號

    12V 及 24V 兼容，適合廣泛汽車型號

    Philips Ultinon Essential LED 適合多種車型，可與 12V 和 24V 電力系統兼容。如需了解詳情，請聯絡獲得我們授權的合作夥伴或客戶服務中心。

    性能持久，壽命長久

    性能持久，壽命長久

    Philips 在汽車照明領域擁有 100 多年經驗，我們汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），高生產標準始終如一。

    可選連接器環適合大部分汽車型號使用

    可選連接器環適合大部分汽車型號使用

    H7 連接環配備各種燈泡支架，消費者在安裝一些 LED 燈時可能十分麻煩，有了 Philips Ultinon Essential LED 燈就不再困難。Philips 可選 LED 連接環適合絕大部分汽車型號使用，讓您安心購買。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      風格
      產品特色
      Philips LED 燈泡

    • 產品說明

      應用
      • 遠光燈
      • 霧燈光束
      機座
      PGJ19
      型號
      LED-HL [~H11]
      ECE 認可
      沒有
      範圍
      Ultinon Essential LED
      技術
      LED
      類型
      LED-HL [~H11]

    • 使用壽命

      使用壽命
      1500 小時

    • 燈光特性

      色溫
      6500 K
      流明 [lm]
      1550

    • 電氣特性

      瓦數
      24  瓦
      電壓
      12V 及 24  伏

    • 訂購資訊

      訂購項目
      11362UE2X2
      訂購代碼
      00392831

    • 包裝資料

      EAN1
      8719018003928
      EAN3
      8719018003935
      包裝類型
      X1

    • 產品包裝資訊

      每件總重量
      26.5  克
      長度
      10.6  厘米
      寬度
      4.8  厘米
      高度
      12.7  厘米
      每件淨重
      48.4  克
      包裝數量
      2
      最小起訂量（專業人士使用）
      12

    • 外包裝資訊

      長度
      22  厘米
      寬度
      15.5  厘米
      高度
      11.5  厘米
      每件淨重
      449.4  克
      每件總重量
      0.55  千克

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