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    Ultinon Pro3000 SI 汽車信號燈燈泡

    11498U30RB2

    脫穎而出

    想令愛車更型格，不妨升級使用 Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W] 停車燈。出眾造型搭配鮮紅明亮的燈光，讓您安全打燈同時兼具型格。

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    Ultinon Pro3000 SI 汽車信號燈燈泡

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    脫穎而出

    耐用兼亮麗的 LED 信號燈

    • 燈泡類型：P21W
    • 12V，紅色燈光效果
    • 先進的汽車照明系統
    • 燈泡數目：2

    使用更光亮的車外燈傳達您的駕駛意圖

    打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon Pro3000 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。為您的車外照明升級，換上更鮮紅停車燈及車尾位置燈。您的愛車能展現出您的個性，選用 Philips LED 車外信號燈，讓您突顯個人風格。

    經優化以增強能見度

    Philips Ultinon Pro3000 LED 車外照明範圍經過專門設計，帶來更智能的光線分佈，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦更容易看到您。

    安裝簡單，兼容多種車型

    即插即用，Philips Ultinon Pro3000 備有標準燈座，更換簡單快捷。

    持久耐用的 LED 照明

    想要夠光亮又夠時尚的汽車燈，但又不想頻繁更換壞燈泡。越光亮的燈泡，其壽命就越短，這是傳統車頭燈的主要弱點。在相同的亮度下，LED 燈的壽命卻可更持久。Philips Ultinon Pro3000 LED 燈特別耐用，使用壽命可長達 3,000 小時。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      風格
      產品特色
      Philips LED 燈泡

    • 產品說明

      應用
      信號及車內
      機座
      BA15S
      型號
      LED-Red [~P21W]
      ECE 認可
      沒有
      範圍
      Ultinon Pro3000
      技術
      LED
      類型
      LED-Red [~P21W]

    • 使用壽命

      使用壽命
      3000 小時

    • 燈光特性

      流明
      50
      色溫
      紅色

    • 電氣特性

      瓦數
      1.75  瓦
      電壓
      12  伏

    • 訂購資訊

      訂購項目
      11498U30RB2
      訂購代碼
      00636330

    • 包裝資料

      EAN1
      8719018006363
      EAN3
      8719018006370
      包裝類型
      B2

    • 產品包裝資訊

      每件總重量
      39.87  克
      長度
      9.5  厘米
      寬度
      1.5  厘米
      高度
      13.5  厘米
      每件淨重
      15  克
      包裝數量
      2
      最小起訂量（專業人士使用）
      10

    • 外包裝資訊

      長度
      14.2  厘米
      寬度
      12.1  厘米
      高度
      10.3  厘米
      每件總重量
      0.49  千克

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