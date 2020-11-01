Ultinon Pro3000 SI 汽車信號燈燈泡
脫穎而出
想令愛車更型格，不妨升級使用 Philips Ultinon Pro3000 LED [˜P21W] 停車燈。出眾造型搭配鮮紅明亮的燈光，讓您安全打燈同時兼具型格。
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Ultinon Pro3000 SI 汽車信號燈燈泡
脫穎而出 耐用兼亮麗的 LED 信號燈 燈泡類型：P21W 12V，紅色燈光效果 先進的汽車照明系統 燈泡數目：2 使用更光亮的車外燈傳達您的駕駛意圖
打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon Pro3000 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。為您的車外照明升級，換上更鮮紅停車燈及車尾位置燈。您的愛車能展現出您的個性，選用 Philips LED 車外信號燈，讓您突顯個人風格。
經優化以增強能見度
Philips Ultinon Pro3000 LED 車外照明範圍經過專門設計，帶來更智能的光線分佈，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦更容易看到您。
安裝簡單，兼容多種車型
即插即用，Philips Ultinon Pro3000 備有標準燈座，更換簡單快捷。
持久耐用的 LED 照明
想要夠光亮又夠時尚的汽車燈，但又不想頻繁更換壞燈泡。越光亮的燈泡，其壽命就越短，這是傳統車頭燈的主要弱點。在相同的亮度下，LED 燈的壽命卻可更持久。Philips Ultinon Pro3000 LED 燈特別耐用，使用壽命可長達 3,000 小時。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
市場推廣詳細說明
期望效果
風格 產品特色
Philips LED 燈泡
產品說明
應用
信號及車內 機座
BA15S 型號
LED-Red [~P21W] ECE 認可
沒有 範圍
Ultinon Pro3000 技術
LED 類型
LED-Red [~P21W]
使用壽命
使用壽命
3000 小時
燈光特性
流明
50 色溫
紅色
電氣特性
瓦數
1.75
瓦 電壓
12
伏
訂購資訊
訂購項目
11498U30RB2 訂購代碼
00636330
包裝資料
EAN1
8719018006363 EAN3
8719018006370 包裝類型
B2
產品包裝資訊
每件總重量
39.87
克 長度
9.5
厘米 寬度
1.5
厘米 高度
13.5
厘米 每件淨重
15
克 包裝數量
2 最小起訂量（專業人士使用）
10
外包裝資訊
長度
14.2
厘米 寬度
12.1
厘米 高度
10.3
厘米 每件總重量
0.49
千克
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