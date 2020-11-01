使用更光亮的車外燈傳達您的駕駛意圖

打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon Pro3000 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。為您的車外照明升級，換上更鮮紅停車燈及車尾位置燈。您的愛車能展現出您的個性，選用 Philips LED 車外信號燈，讓您突顯個人風格。