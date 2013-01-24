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Ultinon LED

信號燈泡

11499ULRX2
  • 明亮信號燈，打造型格愛車。 明亮信號燈，打造型格愛車。 明亮信號燈，打造型格愛車。
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    Ultinon LED 信號燈泡

    11499ULRX2

    明亮信號燈，打造型格愛車。

    想令愛車更具風格，不要錯過這些色彩亮麗的信號燈。Philips Ultinon LED [~P21/5W] 停車及車尾燈鮮紅明亮，讓您安全打燈同時兼具型格。 查看各種好處

    Ultinon LED 信號燈泡

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    Ultinon LED 信號燈泡

    明亮信號燈，打造型格愛車。

    想令愛車更具風格，不要錯過這些色彩亮麗的信號燈。Philips Ultinon LED [~P21/5W] 停車及車尾燈鮮紅明亮，讓您安全打燈同時兼具型格。 查看各種好處

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      耐用 LED 品質

      • LED-S25 [~P21/5W]
      • 燈泡數目：2
      • 12 伏， 高強度紅色
      • 停車/車尾

      為您的車燈升級，為您的風格升級

      雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。

      更光亮信號，更加安全

      打燈指示汽車的動向對您的安全至關重要。為了避免碰撞，其他司機需要知道您的動向。明亮的信號燈確保他人看到您，從而提升安全。無論是倒車、定位還是停車，Philips Ultinon LED 信號燈為您提供所需的性能，讓其他司機有足夠的額外時間對您的動向作出反應。

      均勻光線散射以增強能見度

      Philips LED 車外照明範圍為更精明的光分佈而設，確保車外信號燈投射到所需地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦能更清楚看到您。

      可立即亮起的車燈使快速剎車更安全

      白熾燈需要時間點亮才能達到最高光度效能，而 LED 燈則可立即亮起。兩者差異以少於一秒作為測量單位。剎車時，即使不足一秒的時候都至關重要。以每小時 100 公里為例，僅 0.4 秒的反應時間差異便等於 11 米的額外反應距離，即是大約 2.5 部車長的額外思考時間。而當您使用 Philips LED 停車燈，在您刹車一刻，隨後車輛的司機便會同時知道。

      Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

      技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享用強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。

      安裝簡單，兼容多種車型

      在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips X-tremeUltinon LED 車燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8719018050137
        EAN3
        8719018050144
        包裝類型
        X2

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        停車/車尾
        範圍
        Ultinon LED
        類型
        [~P21/5W]
        ECE 認可
        沒有
        機座
        BAY15d
        指定 LED 類型
        LED-S25 [~P21/5W]
        技術特點
        立即亮著

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        風格
        產品特色
        明亮信號燈，打造型格愛車

      • 燈光特性

        色溫
        紅色
        流明
        70/13

      • 訂購資訊

        訂購項目
        11499ULRX2
        訂購代碼
        5013730

      • 外包裝資訊

        高度
        8.5  厘米
        長度
        19.5  厘米
        寬度
        15.1  厘米
        每件總重量
        0.6  千克

      • 產品包裝資訊

        高度
        9.2  厘米
        長度
        6.8  厘米
        寬度
        2.8  厘米
        最小起訂量（專業人士使用）
        20
        包裝數量
        2

      • 使用壽命

        使用壽命
        長達 8 年

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