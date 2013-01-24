明亮的車內照明
Philips LED 38 毫米 Festoon 明亮、時尚而且耐用，為車內及車牌照明而設，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
明亮的車內照明
Philips LED 38 毫米 Festoon 明亮、時尚而且耐用，為車內及車牌照明而設，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。 查看各種好處
明亮的車內照明
Philips LED 38 毫米 Festoon 明亮、時尚而且耐用，為車內及車牌照明而設，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
明亮的車內照明
Philips LED 38 毫米 Festoon 明亮、時尚而且耐用，為車內及車牌照明而設，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。 查看各種好處
您的照明需求與品味可能視應用方式而有所不同。如果是汽車的內部，您可以從多種不同的 Philips Ultinon LED 燈具中選擇，找出最好的照明效果。選擇令人感覺舒適的暖白光 4000 Kelvin。您的汽車能展現您的個人風格，選用 Philips 內部 LED 照明產品，突顯自我風格。
無論是手機、鑰匙還是子女的左邊鞋子不見了，在某些時候，我們都要迫不得已在光線不足的車內搜尋亂放的物品。使用 Philips LED 車內照明，您可享受溫暖、明亮均勻的散射光線。下一次要在車廂、手套箱或汽車地面找東西時，您就可以看得一清二楚，尋找東西更加輕鬆容易。
您想要明亮時尚的汽車燈，但不希望經常更換故障的燈具，而這正是傳統車頭燈的最大缺點：燈光越明亮，使用壽命越短。而在相同的亮度下，LED 的使用壽命更長。Philips Ultinon LED 汽車燈更耐熱抗震，是提供持久效能的最佳選擇。
Philips LED 車外照明範圍為更精明的光分佈而設，確保車外信號燈投射到所需地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦能更清楚看到您。
技術先進的 Philips 照明在汽車業內鼎鼎有名，擁有超過 100 年歷史。Philips Automotive Grade Quality（汽車等級品質）產品依照嚴格的品質管制程序（包含適用的 ISO 標準）開發設計，帶來一致的高生產標準。主要汽車製造商之所以都選擇 Philips 燈具，是因為購買 Philips 就是購買質素。您可以獲得高效明亮的照明效果，同時展現高端的風格。
在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。
包裝資料
產品說明
電氣特性
市場推廣詳細說明
燈光特性
訂購資訊
外包裝資訊
產品包裝資訊
使用壽命