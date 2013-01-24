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Ultinon LED

車内燈泡

11860ULWX1
  • 明亮的車內照明 明亮的車內照明 明亮的車內照明
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    Ultinon LED 車内燈泡

    11860ULWX1

    明亮的車內照明

    Philips LED 38 毫米 Festoon 明亮、時尚而且耐用，為車內及車牌照明而設，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。 查看各種好處

    Ultinon LED 車内燈泡

    明亮的車內照明

    Philips LED 38 毫米 Festoon 明亮、時尚而且耐用，為車內及車牌照明而設，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。 查看各種好處

    明亮的車內照明

    Philips LED 38 毫米 Festoon 明亮、時尚而且耐用，為車內及車牌照明而設，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。 查看各種好處

    Ultinon LED 車内燈泡

    明亮的車內照明

    Philips LED 38 毫米 Festoon 明亮、時尚而且耐用，為車內及車牌照明而設，讓您從此擺脫找不到鑰匙的煩惱。明亮的 6000K 日光效果能照亮車內環境同時不刺激雙眼。 查看各種好處

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      • LED-FEST [30 毫米]
      • 燈泡數目：1
      • 12 伏，6000K 日光效果
      • 車內燈，車牌燈

      為您的車燈升級，為您的風格升級

      您的照明需求與品味可能視應用方式而有所不同。如果是汽車的內部，您可以從多種不同的 Philips Ultinon LED 燈具中選擇，找出最好的照明效果。選擇令人感覺舒適的暖白光 4000 Kelvin。您的汽車能展現您的個人風格，選用 Philips 內部 LED 照明產品，突顯自我風格。

      明亮的車內照明可看到車內一切

      無論是手機、鑰匙還是子女的左邊鞋子不見了，在某些時候，我們都要迫不得已在光線不足的車內搜尋亂放的物品。使用 Philips LED 車內照明，您可享受溫暖、明亮均勻的散射光線。下一次要在車廂、手套箱或汽車地面找東西時，您就可以看得一清二楚，尋找東西更加輕鬆容易。

      耐用持久的 LED 照明

      您想要明亮時尚的汽車燈，但不希望經常更換故障的燈具，而這正是傳統車頭燈的最大缺點：燈光越明亮，使用壽命越短。而在相同的亮度下，LED 的使用壽命更長。Philips Ultinon LED 汽車燈更耐熱抗震，是提供持久效能的最佳選擇。

      均勻光線散射以增強能見度

      Philips LED 車外照明範圍為更精明的光分佈而設，確保車外信號燈投射到所需地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者亦能更清楚看到您。

      Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

      技術先進的 Philips 照明在汽車業內鼎鼎有名，擁有超過 100 年歷史。Philips Automotive Grade Quality（汽車等級品質）產品依照嚴格的品質管制程序（包含適用的 ISO 標準）開發設計，帶來一致的高生產標準。主要汽車製造商之所以都選擇 Philips 燈具，是因為購買 Philips 就是購買質素。您可以獲得高效明亮的照明效果，同時展現高端的風格。

      安裝簡單，兼容多種車型

      在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900398939
        EAN3
        8719018050021
        包裝類型
        X1

      • 產品說明

        技術
        LED
        範圍
        Ultinon LED
        類型
        Festoon
        ECE 認可
        沒有
        機座
        SV8,5
        應用
        車內燈，車牌燈
        ECE 標記
        -
        指定 LED 類型
        LED-FEST [30 毫米]

      • 電氣特性

        瓦數
        0.6  瓦
        電壓
        12  伏

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        風格
        產品特色
        明亮的車內照明

      • 燈光特性

        色溫
        高達 6000K
        流明
        50

      • 訂購資訊

        訂購項目
        11860ULWX1
        訂購代碼
        39893930

      • 外包裝資訊

        高度
        8.5  厘米
        長度
        19.5  厘米
        寬度
        15.1  厘米
        每件總重量
        0.27  千克

      • 產品包裝資訊

        高度
        9.2  厘米
        長度
        6.8  厘米
        寬度
        2.8  厘米
        最小起訂量（專業人士使用）
        10
        包裝數量
        1

      • 使用壽命

        使用壽命
        長達 8 年

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