Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡
脫穎而出
全新 Philips Ultinon Essential LED 絕對物超所值。產品設計輕巧且具多合一功能，亮度強勁、外形時尚、配備雙重散熱技術並兼容 12 伏和 24 伏。
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Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡
脫穎而出 易於安裝的時尚 LED 燈 燈泡類型：H7 6,500 K 時尚白光 設計輕巧，為更合適而設 與大部分汽車兼容 燈泡數目：2 時尚白光體驗
時尚、高端造型，使用 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡為愛車打造個人風格。色溫達 6,500 Kelvin，充滿現代感的白光，投射出時尚光束，讓您脫穎而出。
高質冷卻，高效散熱
性能卓越，持久耐用，讓 Philips Ultinon Essential LED 車頭燈燈泡成為 LED 技術的領導者。全賴雙重散熱功能 — 內置風扇以及陽極酸化塗層的全鋁散熱片 — 此款 LED 車頭燈燈泡散熱更快，效果更好，且能在最高亮度下工作更長時間。
多功能輕巧設計，即插即用
Philips Ultinon Essential LED 採用全新的燈泡設計，將驅動器盒電子元件集成在機體中。這樣便為燈泡在車頭燈內預留更多空間，提高兼容性。即插即用，一體化設計無需拆卸螺絲，直接從頂部取下圓環即可安裝。Philips Ultinon Essential LED 設計輕巧適用於各種車型，並且可以由專業機械人員輕鬆完成安裝。
體驗更清晰視野
光束集中且精確，讓您看得清楚，也容易被看見。全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。
12V 及 24V 兼容，適合廣泛汽車型號
Philips Ultinon Essential LED 適合多種車型，可與 12V 和 24V 電力系統兼容。如需了解詳情，請聯絡獲得我們授權的合作夥伴或客戶服務中心。
性能持久，壽命長久
Philips 在汽車照明領域擁有 100 多年經驗，我們汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），高生產標準始終如一。
可選連接器環適合大部分汽車型號使用
H7 連接環配備各種燈泡支架，消費者在安裝一些 LED 燈時可能十分麻煩，有了 Philips Ultinon Essential LED 燈就不再困難。Philips 可選 LED 連接環適合絕大部分汽車型號使用，讓您安心購買。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
市場推廣詳細說明
期望效果
風格 產品特色
Philips LED 燈泡
產品說明
應用 機座
PX26d 型號
LED-HL [~H7] ECE 認可
沒有 範圍
Ultinon Essential LED 技術
LED 類型
LED-HL [~H7]
使用壽命
使用壽命
1500 小時
燈光特性
流明
1700 色溫
6500 K
電氣特性
瓦數
20
瓦 電壓
12V 及 24
伏
訂購資訊
訂購項目
11972UE2X2 訂購代碼
00384331
包裝資料
EAN1
8719018003843 EAN3
8719018003850 包裝類型
X1
產品包裝資訊
每件總重量
26.5
克 長度
10.6
厘米 寬度
4.8
厘米 高度
12.7
厘米 每件淨重
41
克 包裝數量
2 最小起訂量（專業人士使用）
12
外包裝資訊
長度
22
厘米 寬度
15.5
厘米 高度
11.5
厘米 每件淨重
405
克 每件總重量
0.5053
千克
請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責
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