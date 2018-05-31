ThermalCool 溫度管理提供優質性能

溫度管理是 LED 燈性能的關鍵因素。Philips Ultinon Essential LED 車頭燈獨特的一體式設計能有效散熱，從而使其始終以最佳亮度工作（即使在高溫情況下亦然，有別於其他劣質的 LED 燈）。燈泡的使用壽命亦很長久，無需頻繁更換。與許多競爭產品不同，獨特的 ThermalCool 技術不僅通過研發中心的多次測試，亦通過了實地汽車測試，高質持久性能就是給您的信心保證。