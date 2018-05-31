想擁有現代高端外觀，可選擇使用 Ultinon Essential LED 車頭燈來爲愛車裝飾。6000 開氏溫度色溫，投射出時尚白光。配合別具創新的溫度管理系統，LED 燈泡始終如一地為您的旅程提供明亮光束。
溫度管理是 LED 燈性能的關鍵因素。Philips Ultinon Essential LED 車頭燈獨特的一體式設計能有效散熱，從而使其始終以最佳亮度工作（即使在高溫情況下亦然，有別於其他劣質的 LED 燈）。燈泡的使用壽命亦很長久，無需頻繁更換。與許多競爭產品不同，獨特的 ThermalCool 技術不僅通過研發中心的多次測試，亦通過了實地汽車測試，高質持久性能就是給您的信心保證。
採用高質量材料製成的 Ultinon Essential LED 燈能强烈抵抗由高溫所造成的損害。許多相競爭的 LED 產品在變熱時，可能會開始發出較弱的光束。因為大多是使用了較爲劣質且散熱技術效率較低的金屬。Ultinon Essential LED 車頭燈採用靈活銅質編織物和鋁質燃燒器的散熱片，可快速釋出熱量，在整個旅程中總有強大光束爲您領航。
H7 連接環配備各種燈泡支架，使消費者在安裝一些 LED 燈時變得困難。有了 Philips Ultinon Essential LED 燈就不再困難。Philips 可選 LED 連接環適合最大部分汽車型號使用，讓您安心購買，Philips LED 燈一定合適。
設計輕巧的 Ultinon Essential LED 燈泡使安裝更簡易快捷。即便是最細小的車頭燈内，也可以快速安裝燈泡。全賴採用靈活銅質編織物的散熱片和弧形控制盒，您可以將新 LED 燈泡輕鬆安裝至車上，再也不用擔心產品體積過大。
想要光亮的白色 LED 燈，讓愛車外觀更時尚。一些人會選擇一些新 LED 燈，但又往往失望而回。這通常是因為那所謂的溫度管理性能並不符合現實使用環境的條件。換句話說，就購買了不合格的產品，使用壽命短。而 Philips Ultinon Essential LED 產品耐用可靠，在實際使用壽命可長達五年。
全新 LED 升級專為反射式和投射式車頭燈而設，採用 Lumileds Luxeon ZES LED 晶片的燈源設計經過專門優化，可大大提高車頭燈的近光和遠光效能。透過長而均勻的光束模式，它可大大提高道路照明亮度，同時減少其他車輛造成的眩光。
全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。
技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。Philips 燈通常與奧迪、寶馬、福特、通用、豐田和大眾等主要品牌的汽車型號兼容。更多有關信息，請參閱產品選擇指南。
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