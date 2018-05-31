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BlueVision

車内及信號燈泡

12036BVB2
  • 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗
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    BlueVision 車内及信號燈泡

    12036BVB2

    時尚駕駛體驗

    BlueVision 訊號及車內照明燈專為駕駛者美化汽車而設。BlueVision 訊號及車內照明燈是獲認證的合法照明燈，讓駕駛者享受無與倫比的藍色氙氣效果。 查看各種好處

    BlueVision 車内及信號燈泡

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    BlueVision 訊號及車內照明燈專為駕駛者美化汽車而設。BlueVision 訊號及車內照明燈是獲認證的合法照明燈，讓駕駛者享受無與倫比的藍色氙氣效果。 查看各種好處

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    BlueVision 訊號及車內照明燈專為駕駛者美化汽車而設。BlueVision 訊號及車內照明燈是獲認證的合法照明燈，讓駕駛者享受無與倫比的藍色氙氣效果。 查看各種好處

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    BlueVision 訊號及車內照明燈專為駕駛者美化汽車而設。BlueVision 訊號及車內照明燈是獲認證的合法照明燈，讓駕駛者享受無與倫比的藍色氙氣效果。 查看各種好處

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      • 燈泡類型：H6W
      • 每個包裝數量：2
      • 12 V，6 W
      • 風格
      Philips 是各大汽車製造商之選

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      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明

      多款不同的 12V 車燈適用於各種用途

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      各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：車牌燈、後位置/停車燈、手套箱燈、內部指示燈及前停車燈。

      符合 ECE 認可的高品質標準

      Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品和服務。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。換言之，我們的產品質素絕對值得您信賴。

      藍色氙氣效果

      Philips 車内和指示燈泡專為希望愛車擁有極致型格效果的駕駛者而設。型格白光爲所有汽車應用（車牌燈、後位置/停車燈、手套箱燈、內部指示燈及前停車燈）提供更高的可視性。

      技術規格

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        6  瓦

      • 使用壽命

        使用壽命
        500 小時

      • 燈光特性

        流明
        125  lm

      • 包裝資料

        包裝類型
        B2
        EAN1
        8711500245670
        EAN3
        8711500245687

      • 產品說明

        應用
        • 室內設計
        • 後面位置/泊車燈
        • 倒車燈
        機座
        BAX9s
        型號
        H6W BlueVision ultra
        ECE 認可
        範圍
        BlueVision
        技術
        傳統
        類型
        H6W

      • 外包裝資訊

        每件總重量
        0.198  千克
        高度
        13  厘米
        長度
        15  厘米
        寬度
        13.5  厘米

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        9.9  克
        高度
        12.9  厘米
        長度
        6.7  厘米
        每件淨重
        2.6  克
        寬度
        2.7  厘米

      • 訂購資訊

        訂購代碼
        24567030
        訂購項目
        12036BVB2

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