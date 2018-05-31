100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明
各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：車牌燈、後位置/停車燈、手套箱燈、內部指示燈及前停車燈。
Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品和服務。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。換言之，我們的產品質素絕對值得您信賴。
Philips 車内和指示燈泡專為希望愛車擁有極致型格效果的駕駛者而設。型格白光爲所有汽車應用（車牌燈、後位置/停車燈、手套箱燈、內部指示燈及前停車燈）提供更高的可視性。
電氣特性
使用壽命
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