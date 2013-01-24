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BlueVision ultra

車頭燈燈泡

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  • 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗
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    BlueVision ultra 車頭燈燈泡

    12258BVUSM

    時尚駕駛體驗

    BlueVision 超級車頭燈專為希望在車輛添上個人風格的駕駛者而設。BlueVision 超級車頭燈是完全受認可在道路上使用的車頭燈，駕駛者可放心享受獨特 Gradient Coating™ 技術的藍色氙氣效果。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    BlueVision ultra 車頭燈燈泡

    時尚駕駛體驗

    BlueVision 超級車頭燈專為希望在車輛添上個人風格的駕駛者而設。BlueVision 超級車頭燈是完全受認可在道路上使用的車頭燈，駕駛者可放心享受獨特 Gradient Coating™ 技術的藍色氙氣效果。 查看各種好處

    時尚駕駛體驗

    BlueVision 超級車頭燈專為希望在車輛添上個人風格的駕駛者而設。BlueVision 超級車頭燈是完全受認可在道路上使用的車頭燈，駕駛者可放心享受獨特 Gradient Coating™ 技術的藍色氙氣效果。 查看各種好處

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    BlueVision ultra 車頭燈燈泡

    時尚駕駛體驗

    BlueVision 超級車頭燈專為希望在車輛添上個人風格的駕駛者而設。BlueVision 超級車頭燈是完全受認可在道路上使用的車頭燈，駕駛者可放心享受獨特 Gradient Coating™ 技術的藍色氙氣效果。 查看各種好處

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      Philips 是各大汽車製造商之選

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      兩顆車頭燈同時更換更為安全

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      Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造

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      Philips 車用燈能高度防潮

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      只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650°C，而玻璃的燃點為 800°C），在雨中駕駛時，冷雨水觸及熱燈泡，可能會令車頭燈損壞。

      屢獲殊榮的車用燈製造商

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      我們的車用燈多次獲得汽車專家的獎項

      Philips 車用燈能高度防紫外線

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      3 700K 路面明亮白光

      憑藉 3 700 K 的白光， BlueVision Moto 燈可提供更佳的路面能見度，並可令您在其他同行騎手中更為出眾。

      符合 ECE 認可的高品質標準

      Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品和服務。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。換言之，我們的產品質素絕對值得您信賴。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        SM
        EAN1
        8727900360622
        EAN3
        8727900360639

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        55  瓦

      • 使用壽命

        使用壽命
        350 小時

      • 燈光特性

        色溫
        4000  K
        流明
        1550 ±15%  lm

      • 訂購資訊

        訂購項目
        12258BVUSM
        訂購代碼
        36062228

      • 外包裝資訊

        每件總重量
        0.42  千克
        高度
        12  厘米
        長度
        28.6  厘米
        寬度
        14.1  厘米

      • 產品說明

        類型
        H1
        應用
        • 遠光燈
        • 前霧燈
        • 近光燈
        指定名稱
        H1 BlueVision ultra
        ECE 認可
        範圍
        BlueVision Ultra
        技術
        鹵素
        底座
        P14,5s

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        84  克
        高度
        13.3  厘米
        長度
        5.3  厘米
        每件淨重
        5.95  克
        包裝數量 / MOQ
        5
        寬度
        11  厘米

      • 市場推廣詳細說明

        預期好處
        風格
        產品焦點
        氙氣最佳效果

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