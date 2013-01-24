時尚駕駛體驗

BlueVision 超級車頭燈專為希望在車輛添上個人風格的駕駛者而設。BlueVision 超級車頭燈是完全受認可在道路上使用的車頭燈，駕駛者可放心享受獨特 Gradient Coating™ 技術的藍色氙氣效果。 查看各種好處