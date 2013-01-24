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LongLife EcoVision

車頭燈燈泡

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  • 讓您安全駕駛 讓您安全駕駛 讓您安全駕駛
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    LongLife EcoVision 車頭燈燈泡

    12258LLECOS2

    讓您安全駕駛

    厭倦了經常要換車頭燈燈泡？Philips LongLife EcoVision 車頭燈使用壽命更長，如果駕駛者希望盡量減少維修車輛的次數，這絕對是最佳之選。 查看各種好處

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      延長使用壽命，減少更換次數

      • 燈泡類型：H1
      • 每個包裝數量：2
      • 12 V，55 W
      Philips 是各大汽車製造商之選

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      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明

      兩顆車頭燈同時更換更為安全

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      強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

      多款不同的 12V 車燈適用於各種用途

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      各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明包括所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置/泊車燈、車內燈。

      Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造

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      防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強的光

      高品質燈絲設計大大減少維修次數

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      Philips LongLifeEcoVision 可讓您大大減低燈具的更換次數，最適合用於高電壓的車輛。

      Philips 車用燈能高度防潮

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      只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650°C，而玻璃的燃點為 800°C），在雨中駕駛時，冷雨水觸及熱燈泡，可能會令車頭燈損壞。

      屢獲殊榮的車用燈製造商

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      我們的車用燈多次獲得汽車專家的獎項

      Philips 車用燈能高度防紫外線

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      Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

      行駛 100 000 千米亦無須更換

      有了 Philips LongLife EcoVision，駕駛者行駛最少 100 000 千米亦無需擔心更換車頭燈。

      符合 ECE 認可的高品質標準

      Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品和服務。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。換言之，我們的產品質素絕對值得您信賴。

      減少更換次數，減少浪費

      對於希望使用環保照明的駕駛者來說，這絕對是明智之選。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN3
        8727900362565
        EAN1
        8727900362558
        包裝類型
        S2

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        55  瓦

      • 使用壽命

        使用壽命
        1250h

      • 燈光特性

        流明
        1550 ±15%  lm
        色溫
        高達 3100 K

      • 訂購資訊

        訂購項目
        12258LLECOS2
        訂購代碼
        36255828

      • 外包裝資訊

        每件總重量
        0.46  千克
        高度
        12  厘米
        長度
        28.6  厘米
        寬度
        14.1  厘米

      • 產品說明

        類型
        H1
        應用
        • 遠光燈
        • 前霧燈
        • 近光燈
        型號
        H1 LongLife EcoVision
        ECE 認可
        範圍
        LongLife EcoVision
        技術
        鹵素
        機座
        P14,5s

      • 產品包裝資訊

        包裝數量
        2
        最小起訂量（專業人士使用）
        10
        每件總重量
        46  克
        高度
        13.3  厘米
        長度
        5.3  厘米
        每件淨重
        7  克
        寬度
        11  厘米

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        長效
        產品特色
        壽命長達 1500 小時

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