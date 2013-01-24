時尚駕駛體驗
BlueVision 超級車頭燈專為希望在車輛添上個人風格的駕駛者而設。BlueVision 超級車頭燈是完全受認可在道路上使用的車頭燈，駕駛者可放心享受獨特 Gradient Coating™ 技術的藍色氙氣效果。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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BlueVision 超級車頭燈專為希望在車輛添上個人風格的駕駛者而設。BlueVision 超級車頭燈是完全受認可在道路上使用的車頭燈，駕駛者可放心享受獨特 Gradient Coating™ 技術的藍色氙氣效果。 查看各種好處
2 顆藍色 W5W 訊號燈為您的車輛增添時尚藍色外觀
BlueVision Ultra 配備獨家 Gradient Coating™ 技術，進一步加強車頭燈的氙氣效果。
100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明
強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果
防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強的光
只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650°C，而玻璃的燃點為 800°C），在雨中駕駛時，冷雨水觸及熱燈泡，可能會令車頭燈損壞。
我們的車用燈多次獲得汽車專家的獎項
Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。
憑藉 3 700 K 的白光， BlueVision Moto 燈可提供更佳的路面能見度，並可令您在其他同行騎手中更為出眾。
Philips 汽車致力於在原裝設備製造商市場以及零件市場推出頂級的產品和服務。我們的產品選用優質材料製造，並經過測試符合最高規格，讓客戶享受最安全、最舒適的駕駛體驗。我們所有產品均經過仔細測試、管制和認證（ISO 9001、ISO 14001 和 QSO 9000），符合最高 ECE 要求。換言之，我們的產品質素絕對值得您信賴。
包裝資料
電氣特性
使用壽命
燈光特性
訂購資訊
外包裝資訊
產品說明
產品包裝資訊
市場推廣詳細說明