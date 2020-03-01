CrystalVision 4,300 K 亮白燈光
時尚駕駛體驗
Philips CrystalVision 鹵素車頭燈透過高達 4300K 亮白燈光提升您愛車的型格。藍色塗層和銀色頂部設計，讓您的愛車更有型格
查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
CrystalVision 4,300 K 亮白燈光
時尚駕駛體驗 高達 4300K 亮白燈光 燈泡類型：H4 12V，60/55W 藍色燈光 非 ECE 認可 燈泡數目：1 CrystalVision 4300K 亮白燈光為您提升型格
CrystalVision 的藍色塗層和銀色頂部設計帶來 4300K 亮白燈光，讓您無論在城市或鄉間駕駛都能享有更好的視野，也能讓其他駕駛著更容易看到您
Philips 車用燈能高度防紫外線
Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。
多款不同的 12V 車燈適用於各種用途
各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置/泊車燈、車內燈
兩顆車頭燈同時更換更為安全
強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果
Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造
防紫外線石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低爆開的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受嚴酷的溫度改變。防紫外線石英玻璃可承受更大的燈內壓力，因而發出更強光線。^適用程度因燈泡類型而異
Philips 車用燈能高度防潮^
只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。^適用程度因燈泡類型而異
Philips 是各大汽車製造商之選
100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
市場推廣詳細說明
期望效果
風格 產品特色
4300K
產品說明
應用 機座
P43t-38 型號
H4 ECE 認可
沒有 ECE 標記
N/A 範圍
CrystalVision 技術
鹵素 類型
H4
使用壽命
使用壽命
B3/Tc = 300/500
燈光特性
色溫
高達 4300
K 流明
1100 ±15%
電氣特性
電壓
12
伏 瓦數
60/55
瓦
訂購資訊
訂購項目
12342CVB1 訂購代碼
53287630
包裝資料
包裝類型
B1A EAN1
8727900532876 EAN3
8727900532883
產品包裝資訊
每件總重量
33.9
克 長度
9.5
厘米 寬度
4.9
厘米 高度
12.9
厘米 每件淨重
21.5
克 包裝數量
1 最小起訂量（專業人士使用）
10
外包裝資訊
長度
25.5
厘米 寬度
19
厘米 高度
13
厘米 每件總重量
0.596
千克
By clicking on the link, you will be leaving the official Royal Philips ("Philips") website. Any links to third-party websites that may appear on this site are provided only for your convenience and in no way represent any affiliation or endorsement of the information provided on those linked websites. Philips makes no representations or warranties of any kind with regard to any third-party websites or the information contained therein.
I understand
You are about to visit a Philips global content page
Continue
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。