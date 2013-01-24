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CrystalVision

車頭燈燈泡

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  • 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗
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    CrystalVision 車頭燈燈泡

    12342CVS2

    時尚駕駛體驗

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    CrystalVision 車頭燈燈泡

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      Philips 是各大汽車製造商之選

      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        應用
        • 額外遠光燈
        • 遠光燈
        • 近光燈
        型號
        H4 CrystalVision
        ECE 認可
        沒有
        ECE 標記
        N/A
        範圍
        CrystalVision
        機座
        P43t-38
        類型
        H4

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        60/55  瓦

      • 使用壽命

        使用壽命
        500 小時

      • 燈光特性

        色溫
        高達 4300  K
        流明
        1100 ±15%
        色溫
        高達 4300  K

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2J

      • 訂購資訊

        訂購代碼
        69665630

      • 產品包裝資訊

        包裝數量 / MOQ
        20

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