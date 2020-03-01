X-tremeVision G-force 10 G 防震
卓越品質帶來全新極限體驗
Philips X-tremeVision G-force 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度高出 130%，燈光射程極佳更配備 10G 抗震功能。讓您看得更遠，駕駛更快更安全。
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X-tremeVision G-force 10 G 防震
卓越品質帶來全新極限體驗 亮度增強最多 130% 燈泡類型：H4 12 伏，55/60 瓦 10G 防震測試 高達 130% 或更高亮度 燈泡數目：2 亮度增強最多 130%，讓您看得更遠，反應更快
完美的照明效果在座駕前方 75 至 100 米之間的距離尤其重要。Philips X-tremeVision G-force 提升燈光亮度多達 130％，增強您的視野。相比其他大部分鹵素車頭燈泡，這款燈具能更快地協助您識別障礙物和任何潛在危險。
其中一款最亮的燈泡：最亮的燈光效果
Philips X-tremeVision G-force 車頭燈採用優化的高精確度燈絲幾何設計，配合高達 13 巴的高壓氣體填充，以及高精確度塗層和優質的抗 UV 石英玻璃，為汽車照明燈具產品設立了新標準，帶來最佳照明性能，以及超強的駕駛視野。
明顯更亮白的燈光，提高舒適度和安全性
高達 3500 Kelvin 的明亮白光比標準車頭燈明顯更亮白。Philips 專利的漸進塗層技術帶來更明亮的光線。您可享受最明亮的照明效果，讓夜間駕駛時感覺更舒適。
與汽車壽命看齊的安全燈光，讓您駕駛時視野更遠，更易被其他駕駛者看到
汽車配件的每個潛在故障都會為您和車輛帶來安全風險，而車頭燈的質量尤其重要。車頭燈泡故障會降低您的駕駛視野和駕駛者的安全，為您和道路交通帶來隱患。Philips X-tremeVision G-force 經過優化的設計，效能持久及可靠。相比使用其他高效能燈具，您的視野將會更遠，更易被其他駕駛者看到。
性能卓越的燈具必須具備更明亮、壽命更長的優點
Philips X-tremeVision G-force 車頭燈的效能卓越，可帶來增光多達 130％ 的明亮光線，而壽命依然長久。Philips X-tremeVision G-force 的燈具壽命長達 450 小時*，在亮度更強的燈具選擇中有明顯的優勢。（*以 13.2V 的標準電壓測試）
具有 10G 抗震強度的持久性能燈泡
絕不要讓坑洞使您停滯不前。今天的旅程或許挑戰重重，但 Philips X-tremeVision G-force 的設計持久耐用。經過測試，燈泡抗震強度高達 10G，其性能絕對持久可靠。
最安全的道路合法車燈
Philips X-tremeVision G-force 是目前在法律允許參數範圍內，將車頭燈升級至最安全、最簡單和效能最高的選擇。燈具全面通過 ECE 認證。
Philips 是各大汽車製造商之選
技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 原廠品質規格產品的設計和開發均遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。X-tremeVision G-force 與奧迪、寶馬、福特、通用、豐田和福士等主要品牌的汽車型號兼容。更多有關信息，請參閱產品選擇指南。
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市場推廣詳細說明
期望效果
更光亮 產品特色
更光亮
產品說明
應用 機座
P43t-38 型號
12342XVGS2 ECE 認可
是 範圍
X-tremeVision G-force 技術
鹵素 類型
H4
使用壽命
使用壽命
450 小時
燈光特性
色溫
高達 3500
K 流明
1650±15% / 1000 ±15% lm
電氣特性
電壓
12
伏 瓦數
55/60 瓦
訂購資訊
訂購項目
12342XVGS2 訂購代碼
35525328
包裝資料
包裝類型
S2 EAN1
8727900355253 EAN3
8727900355284
產品包裝資訊
每件總重量
88.1
克 長度
11
厘米 寬度
5.3
厘米 高度
13.3
厘米 包裝數量
2 最小起訂量（專業人士使用）
10
外包裝資訊
長度
28.6
厘米 寬度
14.1
厘米 高度
12
厘米 每件總重量
0.64
千克
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