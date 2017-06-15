X-tremeVision Pro150 性能及使用壽命
以 X-treme 帶出極致表現
Philips X-tremeVision Plus 汽車燈泡是市面上亮度最強的車用燈泡之一，比其他同類產品亮度及射程高出 130%，讓您看得更遠，駕駛更快更安全。
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X-tremeVision Pro150 性能及使用壽命
以 X-treme 帶出極致表現 更大光度和亮度 燈泡類型：H4 12 V，55 W 更光亮 高達 600 小時 燈泡數目：2 最安全的道路合法車燈
Philips X-tremeVision Plus 是目前在法律允許參數範圍內，將車前燈升級的最安全、最簡單和效能最高的選擇。燈具全面通過 ECE 認證。
與汽車壽命看齊的安全燈光，讓您駕駛時視野更遠，更易被其他駕駛者看到
汽車配件的每個潛在故障都會為您和車輛帶來安全風險。而車頭燈的質量尤其重要。車頭燈故障會降低您的駕駛視野和被其他駕駛者發現的機率，為您和道路交通帶來隱患。Philips X-tremeVision Plus 經過優化設計，效能持久及可靠。相比使用其他高效能燈具，您的視野將會更遠，更易被其他駕駛者看到。
卓越的光束質量和效能
Philips X-tremeVision Plus 設有更強的亮度配合增強的色溫，是鹵素燈泡中效能最佳的燈具之一。
性能卓越的燈具必須具備更明亮、壽命更長的優點
Philips X-tremeVision Plus 車頭燈的效能卓越，可帶來增光多達 130％ 的明亮光線，而壽命依然長久。Philips X-tremeVision 的燈具壽命長達 450 小時*，比其他亮度更強的燈具選擇有明顯的優勢。（*以 13.2V 的標準電壓測試 H4 及 H7）
完美的對比度讓駕駛更舒適
Philips X-tremeVision Plus 車頭燈（備有 H1、H4 及 H7 可供選擇）的色溫經過增強，讓您的眼睛更專注，即時遠距離也可感受到對比度，讓您在黑暗中駕駛也可享受更舒適和安全的駕駛體驗。
其中一款最亮的燈泡：最亮的燈光效果
Philips X-tremeVision Plus 車頭燈採用優化的高精確度燈絲幾何設計，配合高達 13 巴的高壓氣體填充，以及高精確度塗層和優質的抗 UV 石英玻璃，超越傳統的汽車照明燈具，為同系列產品設立了新標準。為您帶來最佳照明性能，以及超強的駕駛視野。
亮度增強最多 130%，讓您看得更遠，反應更快
完美的照明效果在座駕前方 75 至 100 米之間的距離尤其重要。Philips X-tremeVision Plus 提供增光多達 130％ 的亮度，增強您的視野。相比大部分其他鹵素車頭燈，這款燈具能更快地協助您識別障礙物和任何潛在危險。
明顯更亮白的燈光，提高舒適度和安全性
明亮的白光 (3,500 K) 比標準車頭燈明顯更亮白。Philips 專利的漸進塗層技術帶來更明亮的光線。您可享受最明亮的照明效果，讓夜間駕駛時感覺更舒適。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
市場推廣詳細說明
期望效果
更光亮 產品特色
亮度增強最多 130%
產品說明
應用 機座
P43t-38 型號
H4 X-tremeVision Plus ECE 認可
是 ECE 標記
E1 2C3 範圍
X-tremeVision Plus 技術
鹵素 類型
H4
使用壽命
使用壽命
600 小時
燈光特性
色溫
3500
K 流明
1650 ± 15%
電氣特性
瓦數
60 瓦 / 55
瓦 電壓
12
伏
訂購資訊
訂購項目
12342XVPS2 訂購代碼
37378330
包裝資料
EAN1
8711500221223 EAN3
8711500221230 包裝類型
S2
產品包裝資訊
每件總重量
122.5
克 長度
10.9
厘米 寬度
5.3
厘米 高度
10.9
厘米 每件淨重
22
克 包裝數量 / MOQ
20
外包裝資訊
長度
27.6
厘米 寬度
22.8
厘米 高度
12.6
厘米 每件總重量
2450
克
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