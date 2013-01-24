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X-tremeVision

車頭燈燈泡

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    X-tremeVision 車頭燈燈泡

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    安全駕駛，安心自在

    Philips X-tremeVision 鹵素車頭燈提供多 100％ 的更廣闊視野。X-tremeVision 採用最先進的技術製成，實現極致的亮光。產品符合 ECE 規格，可在路上合法使用。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    X-tremeVision 車頭燈燈泡

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      • 每個包裝數量：2+2
      • 12 V，60/55 W
      多款不同的 12 伏燈適用於各種用途

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      各種 12 伏燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、牌照燈、後面位置/泊車燈、車內燈

      兩顆車頭燈同時更換更為安全

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      強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

      Philips 是各大汽車製造商之選

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      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。

      屢獲殊榮的車用燈製造商

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      我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。

      Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造^

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      抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。

      Philips 車用燈能高度防潮^

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      只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650°C，而玻璃的燃點為 800°C）可以抵抗溫度衝擊：在雨中駕駛時，若車頭燈有損壞，冷雨水觸及熱燈泡，便有可能發生此情況。^用途因燈泡類型而異。

      Philips 車用燈能高度防紫外線

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      Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

      視野增強 100%，讓您看得更遠，反應更快

      X-tremeVision 的獨特產品設計可在道路上提供極度明亮的光線

      更舒適、更安全的駕駛

      X-tremeVision 讓您更早辨識到障礙物和交通標誌，讓您的反應時間更快。燈光是駕駛體驗的基本元素，也是防止交通事故的關鍵。這款產品可提高整體能見度和道路照明，有效預防事故發生。

      符合 ECE 認證的高質量標準

      X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可合法在道路上使用。

      技術規格

      • 包裝資料

        包裝類型
        SM
        EAN1
        8711500788047
        EAN3
        8711500788054

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        60/55 瓦

      • 使用壽命

        使用壽命
        0

      • 燈光特性

        流明
        1650  lm

      • 訂購資訊

        訂購項目
        12342XVS2
        訂購代碼
        78804730

      • 外包裝資訊

        每件總重量
        0.56  千克
        高度
        12  厘米
        長度
        27.6  厘米
        寬度
        14.1  厘米

      • 產品說明

        類型
        H4
        應用
        • 遠光燈
        • 前霧燈
        • 近光燈
        型號
        H4 X-tremeVision
        ECE 認可
        ECE 標記
        E1 2C3
        範圍
        X-tremeVision
        技術
        鹵素
        機座
        P43t-38

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        56  克
        高度
        13.3  厘米
        長度
        5.3  厘米
        每件淨重
        21.5  克
        包裝數量 / MOQ
        20
        寬度
        11  厘米

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        更光亮
        產品特色
        視野強 100%

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