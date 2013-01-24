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DiamondVision

車頭燈燈泡

12360DVS2
  • 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗
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    DiamondVision 車頭燈燈泡

    12360DVS2

    時尚駕駛體驗

    Philips DiamondVision 鹵素車頭燈的 5000K 白光為您的愛車提升型格。DiamondVision 特別設計的藍色塗層讓您的車特別出眾。 查看各種好處

    DiamondVision 車頭燈燈泡

    時尚駕駛體驗

    Philips DiamondVision 鹵素車頭燈的 5000K 白光為您的愛車提升型格。DiamondVision 特別設計的藍色塗層讓您的車特別出眾。 查看各種好處

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    Philips DiamondVision 鹵素車頭燈的 5000K 白光為您的愛車提升型格。DiamondVision 特別設計的藍色塗層讓您的車特別出眾。 查看各種好處

    DiamondVision 車頭燈燈泡

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      • 燈泡類型：H8
      • 每個包裝數量：2
      • 12 V，35 W
      兩顆車頭燈同時更換更為安全

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      強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果

      多款不同的 12V 車燈適用於各種用途

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      各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置/泊車燈、車內燈

      Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造^

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      抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。

      Philips 車用燈能高度防紫外線

      Philips 車用燈能高度防紫外線

      Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

      型格優雅的車頭燈

      Philips DiamondVision Vision 車頭燈為想要車頭燈射出清晰白光的車主員提供了一個完美的選擇。透過 Philips 專利的塗層技術，DiamondVision 可提供真正的白光，帶來更好的視野和車輛的型格。

      Philips 是各大汽車製造商之選

      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

      Philips 車用燈能高度防潮^

      只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。^適用程度因燈泡類型而異

      技術規格

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        終極白光
        產品特色
        5000K

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        應用
        前霧燈
        機座
        PGJ19-1
        範圍
        DiamondVision
        ECE 認可
        沒有
        ECE 標記
        N/A
        型號
        H8 DiamondVision
        類型
        H8

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        35  瓦

      • 燈光特性

        流明
        500 ±10%  lm
        色溫
        高達 5000  K

      • 使用壽命

        使用壽命
        400 小時

      • 訂購資訊

        訂購項目
        12360DVS2
        訂購代碼
        36015830

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2J
        EAN1
        8727900360158
        EAN3
        8727900360165

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        126.5  克
        高度
        10.9  厘米
        長度
        10.9  厘米
        每件淨重
        22  克
        包裝數量 / MOQ
        20
        寬度
        5.3  厘米

      • 外包裝資訊

        高度
        12.6  厘米
        長度
        27.6  厘米
        寬度
        22.8  厘米
        每件總重量
        2.53  千克

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