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CrystalVision

車頭燈燈泡

12362CVSL
  • 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗 時尚駕駛體驗
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    CrystalVision 車頭燈燈泡

    12362CVSL

    時尚駕駛體驗

    Philips CrystalVision 鹵素車頭燈透過 4300K 亮白燈光提升您愛車的型格。藍色塗層和銀色頂部設計，讓您的愛車更有型格 查看各種好處

    CrystalVision 車頭燈燈泡

    時尚駕駛體驗

    Philips CrystalVision 鹵素車頭燈透過 4300K 亮白燈光提升您愛車的型格。藍色塗層和銀色頂部設計，讓您的愛車更有型格 查看各種好處

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    CrystalVision 車頭燈燈泡

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      • H11
      • 12 伏
      • 55 瓦
      • 包括 2 個 T10 LED 燈泡
      CrystalVision 4300K 亮白燈光為您提升型格

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      CrystalVision 的藍色塗層和銀色頂部設計帶來 4300K 亮白燈光，讓您無論在城市或鄉間駕駛都能享有更好的視野，也能讓其他駕駛著更容易看到您

      Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造^

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      抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。

      Philips 車用燈能高度防紫外線

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      Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。

      兩顆車頭燈同時更換更為安全

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      明亮的白色燈光完美配搭高級房車外觀

      CrystalVision 配備兩個配色的 T10 LED 位置燈泡，讓您的車燈媲美高級房車。

      Philips 車用燈能高度防潮^

      只有石英玻璃材質的燈泡能高度抵抗極端溫度改變（燈絲為 2650°C，玻璃為 800°C），極端溫度改變的情況可能是冷雨水觸及熱燈泡或車頭燈損壞時經過有水的地方。^適用程度因燈泡類型而異

      Philips 是各大汽車製造商之選

      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明，而全世界每三部就有一部配備 Philips 照明。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        鹵素
        應用
        前霧燈
        型號
        H11 CrystalVision
        ECE 認可
        沒有
        範圍
        CrystalVision
        類型
        H11
        機座
        PGJ19-2

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏
        瓦數
        55  瓦

      • 使用壽命

        使用壽命
        B3/Tc = 200/400

      • 燈光特性

        色溫
        高達 4300  K
        流明 [lm]
        900 ±15%

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900354416
        EAN3
        8727900354423
        包裝類型
        SL

      • 訂購資訊

        訂購項目
        12362CVSL
        訂購代碼
        35441630

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        明亮白光
        產品特色
        4300K

      • 外包裝資訊

        每件總重量
        2.53  千克
        高度
        12.6  厘米
        長度
        27.6  厘米
        寬度
        22.8  厘米

      • 產品包裝資訊

        每件總重量
        126.5  克
        高度
        10.9  厘米
        長度
        10.9  厘米
        每件淨重
        22  克
        包裝數量 / MOQ
        20
        寬度
        5.3  厘米

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