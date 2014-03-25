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WhiteVision

車頭燈燈泡

12362WHVS2
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    WhiteVision 車頭燈燈泡

    12362WHVS2

    最大白光

    全新的 Philips WhiteVision 鹵素車頭燈提供了高達 4100 K 白光色溫的燈光，在馬路上時尚燈光更白 20%，亮度高 40%*，視野更加，更安全。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    WhiteVision 車頭燈燈泡

    最大白光

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    最大白光

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      最大白光

      最大白光，終極亮度

      • 燈泡類型：H11
      • 每個包裝數量：2
      • 12 V，55 W
      • 風格
      強力的氙氣白燈效果，超凡的駕駛體驗

      強力的氙氣白燈效果，超凡的駕駛體驗

      Philips WhiteVision 車頭燈色溫與氙氣車燈相約，配備亮眼白色燈蓋，能照亮黑暗角落，乃追求極致型格與道路安全駕駛者的不二之選。此外，WhiteVision 更具備了 Philips 第三代專利塗層技術，能煥發最白熾的光芒，為車頭燈產品帶來革命性突破。

      絕對合法，白光絕對強勁

      絕對合法，白光絕對強勁

      WhiteVision 經過 ECE 認證，是首款合法在路上使用的強力白光燈，確保您交會車時更安全同時保證了對面駕駛者不眩目。

      清晰白色強光照射

      Philips WhiteVision 車頭燈具備 4,300K 白光（即比一般燈更白 40%），以明亮的白色燈光照亮道路，即時驅走黑暗，是享受駕駛樂趣的不二之選。

      最高可達 60% 或更清晰

      更長的光束提供 60%* 更清晰的光線照明，讓您更清晰地看見其他道路使用者。而且，它亦提供更高安全度，讓您有足夠時間對道路的潛在危險作出反應。

      Philips 車用燈高度耐用

      防紫外線石英玻璃比一般強硬玻璃更爲堅固結實，無懼抵禦極端溫度變化及道路巔簸，大大減少過早失靈。 Philips 防紫外線石英玻璃車燈能承受更高内壓，壽命更長，射出光芒更強效！

      Philips 是各大汽車製造商之選

      100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。

      技術規格

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        更白的燈光
        產品特色
        4300K

      • 產品說明

        應用
        前霧燈
        機座
        PGJ19-2
        型號
        H11 WhiteVision
        ECE 認可
        ECE 標記
        E1 25M
        範圍
        WhiteVision
        技術
        鹵素
        類型
        H11

      • 使用壽命

        使用壽命
        B3/Tc = 200/400

      • 燈光特性

        流明
        1350 ±10%  lm
        色溫
        4100  K

      • 電氣特性

        瓦數
        55  瓦
        電壓
        12  伏

      • 訂購資訊

        訂購項目
        12362WHVS2
        訂購代碼
        36935930

      • 包裝資料

        包裝類型
        S2
        EAN1
        8727900369359
        EAN3
        8727900369366

      • 產品包裝資訊

        寬度
        5.3  厘米
        高度
        10.9  厘米
        每件淨重
        20  克
        每件總重量
        75.5  克
        長度
        10.9  厘米
        包裝數量 / MOQ
        10

      • 外包裝資訊

        長度
        33  厘米
        寬度
        23.5  厘米
        高度
        13  厘米
        每件總重量
        1.5  千克

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          • 和傳統鹵素燈管比較
          • *每個類型的燈管的數據不同

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