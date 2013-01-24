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X-tremeUltinon LED

信號燈泡

12768X2
  • 更光亮、更時尚 更光亮、更時尚 更光亮、更時尚
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    X-tremeUltinon LED 信號燈泡

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    更光亮、更時尚

    要享受安全、具現代感的駕駛體驗，立即轉用具備高強度效果的紅色 Philips X-tremeUltinon LED 停車燈 [~P21W]。這款信號燈不但強效、準確，而且外型時尚，為您帶來安全而且型格十足的信號功能。 查看各種好處

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      Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

      技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。

      使用更光亮的車外燈傳達您的駕駛意圖

      傳達車輛的意圖動向對您的安全極為重要。要避免碰撞，其他人必須知道您的駕駛意圖。當惡劣天氣減低能見度時，光亮及鮮明的信號燈更形重要，Philips X-tremeUltinon LED 信號燈的日光效果明亮，倒車燈及定位燈更高達 6000K。使用更高強度顏色的轉向及停車信號，立即亮起的指示清晰均勻信號燈，給予其他司機足夠時間對您的車輛動向作出適當反應。

      安裝簡單，兼容多種車型

      在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips X-tremeUltinon LED 車燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。

      為您的車燈升級，為您的風格升級

      雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。

      增強能見度的均勻光線分佈

      Philips LED 車外照明範圍為更精明的光度分佈而設計，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者也更容易看到您。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        • 停車燈
        • 尾燈
        機座
        WX3x 16d
        範圍
        X-tremeUltinon LED
        類型
        • T20
        • W21/5
        色溫
        紅色
        使用壽命
        12 年
        流明 [lm]
        75
        電壓 [V]
        12
        瓦數 [W]
        TBD

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        將道路安全度提升到最高，兼具風格
        產品特色
        • 12 年使用壽命
        • 強力亮光 LED 車燈
        • 反應時間快

      • 物流數據

        盒内數量
        X2
        參考
        12768X2
        EAN（日本）
        8727900387759
        訂購代碼（日本）
        38775930

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