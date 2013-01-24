比汽車使用年限更長壽的車燈照明
建議您使用長效的 Philips Vision LED 汽車燈取代傳統汽車燈，可以不必操心更換。Vision LED 燈可以安全地替代傳統白熾燈，而且持久耐用，讓您無懼歲月考驗。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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