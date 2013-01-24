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Vision LED

車用燈

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  • 比汽車使用年限更長壽的車燈照明 比汽車使用年限更長壽的車燈照明 比汽車使用年限更長壽的車燈照明
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    Vision LED 車用燈

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    比汽車使用年限更長壽的車燈照明

    建議您使用長效的 Philips Vision LED 汽車燈取代傳統汽車燈，可以不必操心更換。Vision LED 燈可以安全地替代傳統白熾燈，而且持久耐用，讓您無懼歲月考驗。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

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      比汽車使用年限更長壽的車燈照明

      經久耐用的 LED 車燈，安裝後一勞永逸

      • T10
      • 6000K 白光
      • 位置燈及車內燈
      無比堅固耐用

      無比堅固耐用

      Vision LED 採用獨特創新設計，提供堅若磐石的高耐用性與高防震性，使用壽命長達 12 年以上，讓您幾乎不必再更換車燈。

      12 年有限保養

      12 年有限保養

      我們對 Vision LED 照明品質深具信心，因此願意對此商品提供飛利浦 12 年有限保養。

      與傳統燈泡相似的燈光表現

      與傳統燈泡相似的燈光表現

      Vision LED 燈泡是現有傳統白熾燈泡的最佳替換選擇，其產生之光束也具備類似傳統燈泡的優異聚焦效果，是安全替換的保證。

      技術規格

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        長效
        產品特色
        保證 12 年使用壽命

      • 產品說明

        應用
        • 車內燈
        • 泊車燈
        範圍
        Vision LED
        技術
        LED
        類型
        T10
        機座
        w2.1x9.5d
        色溫
        6000K 白光
        使用壽命
        12 年
        流明
        40  lm
        電壓
        12  伏
        瓦數
        0.62  瓦

      • 物流數據

        EAN
        8727900394429
        訂購代碼
        39442930
        盒内數量
        X2
        參考
        127916000KB2

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          • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。