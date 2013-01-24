更光亮、更時尚
要享受安全、具現代感的駕駛體驗，立即轉用光猛的 Philips X-tremeUltinon LED T10 車內燈及定位燈。這款信號燈強效準確，為您帶來安全而且型格十足的駕駛感受。 查看各種好處
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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無論是手機、鑰匙還是子女的左邊鞋子不見了，在某些時候，我們都要迫不得已在光線不足的車內搜尋亂放的物品。使用 Philips LED 車內照明，您可享受溫暖、明亮均勻的散射光線。下一次要在車廂、手套箱或汽車地面找東西時，您就可以看得一清二楚，尋找東西更加輕鬆容易。
雖然車外照明的主要目的是讓您看到路面情況和被他人看到，但也不妨讓自己看來更型格。如果您希望不購買新車也可提升您的風格，將車外燈更換為 LED 是最明智的花錢方式。為您的車外燈升級，換上更高強度的紅色停車燈、亮麗的琥珀色轉向燈及光亮的白色定位及倒車燈。汽車是您的身份象徵，所以不妨使用 Philips 車外 LED 信號燈來宣示您的個人風格。
Philips CeraLight 是一種獨有的陶瓷專利外殼技術，旨在隔絕 LED 組件免受熱力和振動損壞。這種創新技術可保護車燈，避免過早出現故障。配備 CeraLight 的 T10 燈具堅固耐用，為駕駛者提供長效持久的車燈。
Philips LED 車外照明範圍為更精明的光度分佈而設計，確保車外信號燈投射到您需要的地方（無論是倒車、停車還是傳達信號）。具備廣角和均勻光線散射，不僅可以讓您看到更大範圍的路面情況，其他駕駛者也更容易看到您。
技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。
在設計上，燈具可輕易安裝於兼容車輛上，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips X-tremeUltinon LED 車燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。
包裝資料
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市場推廣詳細說明
燈光特性
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