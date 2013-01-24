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X-tremeUltinon LED

車內燈

12826HCRIX1
  • 更光亮、更時尚 更光亮、更時尚 更光亮、更時尚
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    X-tremeUltinon LED 車內燈

    12826HCRIX1

    更光亮、更時尚

    型格耐用的 Philips LED 車內燈光猛明亮，您無需再擔心遺失鑰匙。高顯色的 LED 能呈現清晰鮮明的車廂環境及物件顏色之餘，更能減低藍光，令雙眼更感舒適。 查看各種好處

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      為車廂帶來完美燈光

      • LED-MULTIREADER
      • 燈泡數目：1
      • 12 V，6500 K 日光
      • 車內

      Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

      技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。

      耐用持久的 LED 照明

      您想擁有明亮又時尚的車燈，但不想經常更換壞燈。光線越強、壽命越短是傳統車頭燈的主要缺點，但在相同的光線強度下，LED 燈的壽命卻更可持久。採用最創新技術的 Philips X-tremeUltinon LED 燈特別耐用，具防熱和防振動損壞功能，可持續使用長達 12 年。隨著大多數汽車會在這段期間內更換或升級，您的新時尚車燈應該能與您的汽車壽命看齊。

      減少藍光輸出

      藍光波導致的刺眼光芒會減少視覺對比，並減低視覺清晰度。這亦可能是引致眼睛疲勞、頭痛、身心疲憊的原因。藍光來源包括電腦屏幕、電子裝置、螢光燈及 LED 燈光。Philips 高 90+CRI LED 燈光比標準 LED 車內燈發出更少藍光，令雙眼更感舒適。

      多插頭安裝方式

      提供多插頭安裝方式選項，讓您可以輕易更換 T10 底座及 Festoon 30mm 內裝燈

      為車廂帶來完美燈光

      CRI（顯色指數）是燈光反映物品真正顏色的量度指標。標準 LED 車內燈可能會令顏色欠缺自然。Philips 高 90+CRI LED 燈光讓物品反射出清晰亮麗的色彩。

      明亮的車內照明可看到車內一切

      無論是手機、鑰匙還是子女的左邊鞋子不見了，在某些時候，我們都要迫不得已在光線不足的車內搜尋亂放的物品。使用 Philips LED 車內照明，您可享受溫暖、明亮均勻的散射光線。下一次要在車廂、手套箱或汽車地面找東西時，您就可以看得一清二楚，尋找東西更加輕鬆容易。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        車內燈
        機座
        • SV8.5-8
        • w2.1x9.5d
        • Ba9s
        範圍
        X-tremeUltinon LED
        類型
        多插頭內裝燈
        色溫
        6500K 白光
        使用壽命
        12 年
        流明 [lm]
        130
        電壓 [V]
        12
        瓦數 [W]
        1.5

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        明亮且具現代感的車裝燈

      • 物流數據

        EAN
        8727900396126
        訂購代碼
        39612630
        盒内數量
        X1
        參考
        12826HCRIX1

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