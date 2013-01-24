此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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無論是手機、鑰匙還是子女的左邊鞋子不見了，在某些時候，我們都要迫不得已在光線不足的車內搜尋亂放的物品。使用 Philips LED 車內照明，您可享受溫暖、明亮均勻的散射光線。下一次要在車廂、手套箱或汽車地面找東西時，您就可以看得一清二楚，尋找東西更加輕鬆容易。
您想擁有明亮又時尚的車燈，但不想經常更換壞燈。光線越強、壽命越短是傳統車頭燈的主要缺點，但在相同的光線強度下，LED 燈的壽命卻更可持久。採用最創新技術的 Philips X-tremeUltinon LED 燈特別耐用，具防熱和防振動損壞功能，可持續使用長達 12 年。隨著大多數汽車會在這段期間內更換或升級，您的新時尚車燈應該能與您的汽車壽命看齊。
藍光波導致的刺眼光芒會減少視覺對比，並減低視覺清晰度。這亦可能是引致眼睛疲勞、頭痛、身心疲憊的原因。藍光來源包括電腦屏幕、電子裝置、螢光燈及 LED 燈光。Philips 高 90+CRI LED 燈光比標準 LED 車內燈發出更少藍光，令雙眼更感舒適。
CRI（顯色指數）是燈光反映物品真正顏色的量度指標。標準 LED 車內燈可能會令顏色欠缺自然。Philips 高 90+CRI LED 燈光讓物品反射出清晰亮麗的色彩。
提供多插頭安裝方式選項，讓您可以輕易更換 T10 底座及 Festoon 30mm 內裝燈
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