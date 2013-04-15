DayLight LED 日間操作燈
增加能見度，更安全地駕駛
強大的 LED 燈光，增加能見度，更安全地駕駛，整天為您倍添風格和能見度。
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
智能掛戴系統
安裝簡易，設有智能掛戴系統。於任何槽位安裝支架，只需把元件插入適當位置即可使用。元件將牢固地鎖實，不會被盜。
已認可的燈光輸出
符合道路法律 (ECE R87)，不會對其他道路使用者造成騷擾
OEM 品質
堅固的優質鋁外殼及鏡片為防水及防碎石，令燈泡更持久耐用，無需維修。
強力 LED 燈
4 點式 LED 設計款式擁有 OEM 的時尚外觀，同時提供亮白燈輸出 (6000K)
技術規格
-
產品說明
- 色溫
-
5700
- 型號
-
LED DaylightGuide
- LED 燈光效果
-
4 點式
-
技術規格
- 電壓
-
12
伏
- 瓦數
-
2x2
瓦
- 應用
-
- 認證
-
-
符合 CCC 標準
-
符合 ROHS / REACH 標準
- 平均壽命
-
電壓
小時
- 與汽車壽命一致
-
5000 小時
-
原裝設備品質
- 防水 - 防風化
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IP56
- 防碎石鏡片
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PSA B25 7110 汽車測試
- 標準防水連接器
-
不漏水連接器
- 認證
-
ECE R87
- 優質表面
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優質鋁外殼
- 品質
-
認可的汽車品質
- 溫度範圍
-
-40°C to 85
°C
-
安裝簡易
- 簡易即插即用系統
-
掛戴系統
-
重量與尺寸
- 產品尺寸 (L x W x H)
-
125,1 x 32,3 x 23,1
毫米
- A-盒尺寸 (長x闊x高)
-
221 x 137 x 5
毫米
- 紙箱重量
-
830
千克
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