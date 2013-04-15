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  • 增加能見度，更安全地駕駛 增加能見度，更安全地駕駛 增加能見度，更安全地駕駛

    DayLight LED 日間操作燈

    12830WLEDX1

    增加能見度，更安全地駕駛

    強大的 LED 燈光，增加能見度，更安全地駕駛，整天為您倍添風格和能見度。

    此產品已不再銷售。

    DayLight LED 日間操作燈

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    已認可的燈光輸出

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    符合道路法律 (ECE R87)，不會對其他道路使用者造成騷擾

    OEM 品質

    OEM 品質

    堅固的優質鋁外殼及鏡片為防水及防碎石，令燈泡更持久耐用，無需維修。

    強力 LED 燈

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    4 點式 LED 設計款式擁有 OEM 的時尚外觀，同時提供亮白燈輸出 (6000K)

    超輕巧設計，與大部分汽車型號兼容

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    技術規格

    • 產品說明

      色溫
      5700
      型號
      LED DaylightGuide
      LED 燈光效果
      4 點式

    • 技術規格

      電壓
      12  伏
      瓦數
      2x2  瓦
      應用
      • 日光
      • LED 日間操作燈
      認證
      • 符合 CCC 標準
      • 符合 ROHS / REACH 標準
      平均壽命
      電壓  小時
      與汽車壽命一致
      5000 小時

    • 原裝設備品質

      防水 - 防風化
      IP56
      防碎石鏡片
      PSA B25 7110 汽車測試
      標準防水連接器
      不漏水連接器
      認證
      ECE R87
      優質表面
      優質鋁外殼
      品質
      認可的汽車品質
      溫度範圍
      -40°C to 85  °C

    • 安裝簡易

      簡易即插即用系統
      掛戴系統

    • 重量與尺寸

      產品尺寸 (L x W x H)
      125,1 x 32,3 x 23,1  毫米
      A-盒尺寸 (長x闊x高)
      221 x 137 x 5  毫米
      紙箱重量
      830  千克

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