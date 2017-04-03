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    X-tremeUltinon LED 霧燈燈泡

    12834UNIX2

    更光、更白、更強。

    Philips X-tremeUltinon LED 霧燈備有 6000 開爾文 (Kelvin) 的優質 LUXEON LED。我們的專利 SafeBeam 技術在您需要燈光的地方準確發出 200％ 的亮光。由先進的 AirFlux 設計，持久耐用。

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    X-tremeUltinon LED 霧燈燈泡

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    更光、更白、更強。

    明亮的白色 LED 霧燈擁有高端的外觀

    • 燈泡類型：H8，H11，H16
    • 6000K
    • 燈光亮度提升 200%
    • 先進的汽車照明系統
    • 燈泡數目：2
    將強勁的明亮的光線準確地照向您需要照亮的地方

    將強勁的明亮的光線準確地照向您需要照亮的地方

    最好的車燈不單散射亮度最強的光。為汽車製造極度明亮的 LED 燈泡輕易而舉，但如何運用更明亮的光線比較重要。不受控制的亮光不適合駕駛，並可能會產生危險的眩光。Philips LED 霧燈配有 SafeBeam 技術，將光線聚焦到您需要照亮的地方。傳統的鹵素車頭燈根據道路安全規定而設計，帶來均勻準確的光束模式。而透過更精確的光線控制，讓您開車時的視野範圍更大，讓您可成為一位更好、更安全的夜間司機。

    亮度提升 200％，帶來更清晰的視野

    亮度提升 200％，帶來更清晰的視野

    在黑暗中駕駛相當具挑戰性，所以您需要依靠車頭燈。前面和周邊的視野對於提高您的駕駛能力和安全駕駛都非常重要。透過帶來強烈的明亮光束，Philips X-tremeUltinon LED 汽車霧燈提高您的視野至 200％。一旦您體驗過這種類似日光的燈光效果，您就會愛上 LED 照明。開車時看到越多，您的駕駛表現就會越好、反應更快，駕駛更安全。所以請選擇 Philips，告別黑暗駕駛，在夜間駕駛更有自信、控制得更好。

    6000 開氏溫度色溫，帶來清晰的白光

    全靠高達 6000 開爾文的色溫，Philips X-tremeUltinon LED 霧燈乃根據汽車級 LUXEON 技術產生明亮的白色及類似日光的光束。透過更清晰的視野，您能夠更容易發現障礙物，並選擇最好的行車線。而且，您將不再因為要看前方的地形而疲勞，明亮的燈光為您帶來更舒適和令人振奮的夜間駕車體驗。

    為您的車燈升級，為您的風格升級

    眼睛是靈魂之窗，您的車頭燈也揭露不少關於您車的底細。如果您想升級車的風格，最高明的方法是不需要買新車，只需升級車頭燈，讓您節省一大筆開支。您的車是一個揭露您個性的方式，所以您應採用 Philips LED 霧燈，而不是傳統黃色燈光，讓您享受清晰、白色和現代的光。為了讓車的外觀看上去更高端，聰明的司機都會選擇高級風格的 Philips LED 霧燈。

    耐用的車頭燈，使用壽命與您的愛驅不相上下

    大家都想要明亮而時尚的霧燈，但卻要持續更換壞掉的燈，這是一般車頭燈的主要弱點。光線越強，使用壽命越短。 LED 亮度更強、壽命更長，而 Philips X-tremeUltinon LED 產品特別持久耐用。由於 AirFlux 和 AirCool 熱度管理系統等特性，可使用持續長達 12 年。由於大部分汽車都在這段時間內需要更換或升級，這款時尚的新款車頭燈應該會在車的使用時間持續為您照明。

    創新的熱管理系統，使用壽命更長

    LED 霧燈會產生需要控制的熱量。Philips AirFlux 和 AirCool 技術是一種智能的冷卻系統，將光的關鍵部件熱量散開。通過增加耐熱度，Philips LED 霧燈比目前市場上的其他同類產品使用壽命更長。燈具的耐用度不僅僅是為了方便和價值，安全度也非常重要。您不希望車燈在使用時壞掉。使用 Philips LED 車燈，您就可以安心駕駛。

    Philips 汽車照明帶來最高的質量水平

    技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。您可享受強勁明亮的光線，不但光線的精確度高，而且風格高端。使用先進的 LED 照明系統，您將可感受到更安全、更平穩、更愉快的開車體驗。

    安裝簡單，兼容多種車型

    在設計上，燈具方便在兼容車輛上安裝，具有維修經驗的駕駛者可輕鬆將愛驅升級到這款兼容車燈。 但我們建議您交由專業技工為您安裝新的 Philips LED 車頭燈，因為他們會為您確保一切準備就緒。雖然這款車頭燈兼容市面上廣泛的車型，但並非所有的車型都可以使用。

    技術規格

    • 市場推廣詳細說明

      期望效果
      先進的汽車照明系統
      產品特色
      • 較鮮明
      • 更強
      • 更白

    • 產品說明

      應用
      前霧燈
      機座
      PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
      指定 LED 類型
      LED-FOG [~H8/H11/H16]
      ECE 認可
      沒有
      ECE 標記
      -
      範圍
      X-tremeUltinon LED
      技術特點
      • AirFlux
      • IP65
      • SafeBeam
      技術
      LED
      類型
      • H8
      • H11
      • H16

    • 使用壽命

      使用壽命
      長達 12 年

    • 燈光特性

      色溫
      高達 6000  K
      流明
      840

    • 電氣特性

      瓦數
      10  瓦
      電壓
      12  伏

    • 訂購資訊

      訂購項目
      12834UNIX2
      訂購代碼
      39747530

    • 包裝資料

      包裝類型
      X2
      EAN1
      8727900397475
      EAN3
      8727900397482

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