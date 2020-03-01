與汽車壽命看齊的安全燈光，讓您駕駛時視野更遠，更易被其他駕駛者看到

汽車配件的每個潛在故障都會為您和車輛帶來安全風險，而車頭燈的質量尤其重要。車頭燈泡故障會降低您的駕駛視野和駕駛者的安全，為您和道路交通帶來隱患。Philips X-tremeVision G-force 經過優化的設計，效能持久及可靠。相比使用其他高效能燈具，您的視野將會更遠，更易被其他駕駛者看到。