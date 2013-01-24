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CANbus adaptor LED

LED 安裝配件

18954C2
  • 完美電力表現 完美電力表現 完美電力表現
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    CANbus adaptor LED LED 安裝配件

    18954C2

    完美電力表現

    Philips LED-CANbus FOG 是 LED FOG 或 H11 車頭燈的理想輔助產品。安裝容易，能與您的座駕相輔相成，更具備儀表板提示功能，助您盡量減少問題發生。 查看各種好處

    CANbus adaptor LED LED 安裝配件

    完美電力表現

    Philips LED-CANbus FOG 是 LED FOG 或 H11 車頭燈的理想輔助產品。安裝容易，能與您的座駕相輔相成，更具備儀表板提示功能，助您盡量減少問題發生。 查看各種好處

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      完美電力表現

      功能流暢

      • 適用於 LED-HL [~H11] 及 LED-FOG
      • 每個包裝數量：2
      • 先進的汽車照明系統

      確保 LED-HL [~H11] 及 LED-FOG 性能

      部分車型在升級 LED 燈時會相當困難。獨特的 Philips CANbus 轉接器確保任何電力設備皆可順暢運作，並解決在儀表板上顯示的錯誤訊息或 LED 閃爍等可能會發生的問題。

      安裝簡易

      先進新穎的設計，讓 CANbus 轉接器可輕易安裝，立即發揮優秀的表現。

      在任何情況下提供最佳表現

      CANbus 轉接器的車用設計考慮到每天使用引擎所需要的嚴格條件。

      技術規格

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        FOG/H11
        型號
        18954C2
        ECE 認可
        沒有
        範圍
        LED CANbus
        類型
        FOG [~H8/H11/H16]

      • 市場推廣詳細說明

        產品特色
        完美電力表現

      • 訂購資訊

        訂購項目
        18954C2
        訂購代碼
        5066330

      • 包裝資料

        包裝類型
        C2

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