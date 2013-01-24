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CANbus adaptor LED

LED 安裝配件

18960C2
  • 完美電力表現 完美電力表現 完美電力表現
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    CANbus adaptor LED LED 安裝配件

    18960C2

    完美電力表現

    Philips LED-CANbus H4 3-in 1 是 LED H4 車頭燈的理想輔助產品。安裝容易，能與您的座駕相輔相成，更具備儀表板提示功能，助您盡量減少問題發生。 查看各種好處

    CANbus adaptor LED LED 安裝配件

    完美電力表現

    Philips LED-CANbus H4 3-in 1 是 LED H4 車頭燈的理想輔助產品。安裝容易，能與您的座駕相輔相成，更具備儀表板提示功能，助您盡量減少問題發生。 查看各種好處

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      完美電力表現

      功能流暢

      • LED-CANbus H4 3-in-1
      • 防閃爍
      • 移除儀表板錯誤
      • 支援遠光燈指示燈

      確保 LED-HL [~H4] 性能

      部分車型在升級 LED 燈時會相當困難。獨特的 Philips CANbus 轉接器確保任何電力設備皆可順暢運作，並解決在儀表板上顯示的錯誤訊息、LED 閃爍以及遠光燈指示燈等可能會發生的問題。

      技術規格

      • 包裝資料

        EAN1
        8727900398090
        EAN3
        8727900398106
        包裝類型
        C2

      • 產品說明

        技術
        LED
        應用
        適用於 LED H4 的 CANbus 轉接器
        類型
        CANbus 轉接器
        指定 LED 類型
        LED-CANbus H4 3-in-1
        技術特點
        移除儀表板錯誤
        範圍
        CANbus 轉接器 LED

      • 電氣特性

        電壓
        12  伏

      • 市場推廣詳細說明

        期望效果
        先進的汽車照明系統
        產品特色
        完美電力表現

      • 訂購資訊

        訂購項目
        18960C2
        訂購代碼
        39809030

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          • 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。