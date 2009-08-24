此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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SmartImage 為 Philips 獨創的尖端科技，能夠分析屏幕播放的內容並提供最佳的顯示效果。簡單易用的介面允許您選擇各種模式，如辦公、圖像、娛樂、經濟等，以配合所使用的應用程式。據您的選擇，SmartImage 能有效優化影像和影片的對比度、色彩飽和度及清晰度，以達到最佳的播放效果。經濟模式可以為您節省大量電力。只要按一下按鈕即可馬上享受！
通用序列匯流排，或簡稱 USB，是連接電腦與週邊的標準協定。因為其高速、低成本的特性，USB 已成為連接電腦週邊最熱門的方式。使用者視線中的顯示器直接提供連接埠，是最方便、最輕鬆連接高速 USB 裝置的方式（是否支援 USB 2.0 要視每台電腦的 USB 組態而定；連接至支援 USB 2.0 的電腦時，您的顯示器便兼容 USB 2.0）。
TrueVision 是業界領先的 Philips 專利測試與演算技術，適用於顯示器調整與微調，其為一道完整程序，可確保達到最佳的顯示效果，出廠的每台顯示器 - 而非僅少數檢核樣本，均符合一項嚴格標準（該標準之嚴格度較 Microsoft Vista 要求高出四倍）。只有 Philips 才會通過層層關卡，在每一台全新顯示器上為您提供此等嚴密的色彩精確度與顯示品質。
顯示裝置中內置一對高品質立體聲喇叭。根據型號及設計的不同，喇叭可能是出現在顯示裝置前端，也可能採用收藏在顯示裝置底部、頂部、後端的隱藏式設計。
Super Ergo 底座是一款使用方便的 Philips 熒幕底座，不但可以進行傾斜及旋轉，而且能夠調較高度及旋轉 90 度角，從而讓每位使用者都可按個人喜好調整熒幕，得到最舒適、有效的觀賞角度。
屏幕旋轉功能讓您可以橫向或縱向模式顯示畫面、變更方向以取得更佳的文件或影像檢視角度，或旋轉屏幕到任何想要的方向。
Philips 已領先實現所有產品均採用節能解決方案。透過利用高效電源及減少色差，Philips 比上一代產品減少了 50% 的電力消耗。其睡眠模式的能源消耗僅為 0.5 瓦。電力消耗減少將帶來 CO2 排放量的降低。有關 Philips 及能源效益之更多訊息，請瀏覽 www.philips.com/about/sustainability/oursustainabilityfocus/energyefficiency/index.page
"Philips 致力於在顯示器系列中使用可持續環保的物料。所有機體塑料零件、金屬機箱零件及包裝材料均採用 100% 可回收材料。在部分指定型號，我們採用多達 65% 消費後再生塑料。嚴格按照 RoHS 標準，確保消除大量降低或消除鉛等有毒物質。帶 CCFL 背光的顯示屏內的水銀含量已大大降低，而帶 LED 背光的顯示屏更完全不含水銀。請前往 http://www.asimpleswitch.com/global/ 到訪 Philips 了解更多。
經 EPEAT 銀色認證的 Philips 顯示器可確保對人體與環境帶來最大程度的保護，同時更有效地節能，從而確保減少溫室氣體排放。EPEAT 計劃有助於購買者根據 US EPA 支援的 51 項環境標準對顯示器進行評估、比較與選擇。EPEAT 銀色僅對在 Philips 註冊的產品有效。請瀏覽 www.epeat.net，獲取您當地的註冊狀態。
屏幕傾斜與旋轉功能是底座內建的機制設計，讓顯示器可以前後傾斜與旋轉。
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