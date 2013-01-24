安全至「尚」
Philips WhiteVision 最新推出白色氙氣效果車頭燈，可發出高達 4300K 的強力白光，其亮度更可提高至 60%，令您在晚間駕駛時展現極致風格，且大大提高行車安全性。 查看各種好處
此產品已不再銷售。
如果您的醫療裝置符合增值稅減免條件，您可以就此產品申請減免稅項，增值稅金額會從上方顯示的價格扣除，請在您的購物籃內查看全部詳細資料。
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Philips WhiteVision 最新推出白色氙氣效果車頭燈，可發出高達 4300K 的強力白光，其亮度更可提高至 60%，令您在晚間駕駛時展現極致風格，且大大提高行車安全性。 查看各種好處
Philips WhiteVision 車頭燈色溫與氙氣車燈相約，配備亮眼白色燈蓋，能照亮黑暗角落，乃追求極致型格與道路安全駕駛者的不二之選。此外，WhiteVision 更具備了 Philips 第三代專利塗層技術，能煥發最白熾的光芒，為車頭燈產品帶來革命性突破。
WhiteVision 經過 ECE 認證，是首款合法在路上使用的強力白光燈，確保您交會車時更安全同時保證了對面駕駛者不眩目。
Philips WhiteVision 車頭燈具備 4,300K 白光（即比一般燈更白 40%），以明亮的白色燈光照亮道路，即時驅走黑暗，是享受駕駛樂趣的不二之選。
更長的光束提供 60%* 更清晰的光線照明，讓您更清晰地看見其他道路使用者。而且，它亦提供更高安全度，讓您有足夠時間對道路的潛在危險作出反應。
防紫外線石英玻璃比一般強硬玻璃更爲堅固結實，無懼抵禦極端溫度變化及道路巔簸，大大減少過早失靈。 Philips 防紫外線石英玻璃車燈能承受更高内壓，壽命更長，射出光芒更強效！
100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。
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電氣特性
燈光特性
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