X-tremeVision 更佳的燈光輸出
安全駕駛，安心自在
Philips X-tremeVision 鹵素車頭燈提供多 100％ 的更廣闊視野。X-tremeVision 採用最先進的技術製成，實現極致的亮光。產品符合 ECE 規格，可在路上合法使用。
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安全駕駛，安心自在 提升駕駛視野 燈泡類型：HB4 12 V，55 W 更光亮 高達 3,500 K 燈泡數目：2 多款不同的 12V 車燈適用於各種用途
各種 12V 車燈分別適用於甚麼用途？Philips 車用照明適用所有車輛功能：遠光燈、近光燈、前霧燈、前指示燈、側面指示燈、後指示燈、停車燈、倒車燈、後霧燈、車牌燈、後面位置/泊車燈、車內燈
兩顆車頭燈同時更換更為安全
強烈建議您同時更換一對車頭燈，以確保相同的照明效果
Philips 是各大汽車製造商之選
100 年來，Philips 一直位居汽車照明業的最前線，推出各種技術創新，成為現代汽車的標準。今天，歐洲每兩部汽車就有一部配備 Philips 照明。
屢獲殊榮的車用燈製造商
我們的車用燈多次獲得汽車專家的讚譽。
Philips 車用燈採用高品質石英玻璃製造^
抗 UV 石英玻璃比硬質玻璃更堅固，能高度抵抗極端溫度和震動，減低玻璃爆裂的風險。Philips 石英玻璃燈（燈絲 2650º C，玻璃 800º C）可承受極端的溫度改變。抗 UV 石英玻璃可承受更大的燈內壓力，並可發出更強的光線。^用途因燈泡類型而異。
Philips 車用燈能高度防潮^
只有石英玻璃材質的燈泡（石英玻璃的燃點為 2650°C，而玻璃的燃點為 800°C）可以抵抗溫度衝擊：在雨中駕駛時，若車頭燈有損壞，冷雨水觸及熱燈泡，便有可能發生此情況。^用途因燈泡類型而異。
Philips 車用燈能高度防紫外線
Philips 的特別防紫外線塗層技術保護車頭燈免受有害的紫外線輻射，令 Philips 紫外線塗層石英玻璃適用於各種駕駛情況，耐用堅固。
視野增強 100%，讓您看得更遠，反應更快
X-tremeVision 的獨特產品設計可在道路上提供極度明亮的光線
更舒適、更安全的駕駛
X-tremeVision 讓您更早辨識到障礙物和交通標誌，讓您的反應時間更快。燈光是駕駛體驗的基本元素，也是防止交通事故的關鍵。這款產品可提高整體能見度和道路照明，有效預防事故發生。
符合 ECE 認證的高質量標準
X-tremeVision 完全符合 ECE 標準，可合法在道路上使用。
顯示全部功能 顯示較少功能 技術規格
市場推廣詳細說明
期望效果
更光亮 產品特色
視野強 100%
產品說明
應用 機座
P22d 型號
HB4 X-tremeVision ECE 認可
是 ECE 標記
E1 22T 範圍
X-tremeVision 技術
鹵素 類型
HB4
使用壽命
使用壽命
B3/Tc = 200/400
燈光特性
流明
1095 ±15%
電氣特性
瓦數
55
瓦 電壓
12
伏
訂購資訊
訂購代碼
37272430
包裝資料
EAN1
8727900372724
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