專業 DJ 耳筒
與 5 次榮獲全球最佳 DJ 得奬者阿曼·凡·布倫合作製成，A3PRO 耳筒專為電子音樂生活而設。不論是在街上或在混音桌上，這些耳筒都可為每個音調增添力量和震撼力。 查看各種好處
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專業 DJ 耳筒
與 5 次榮獲全球最佳 DJ 得奬者阿曼·凡·布倫合作製成，A3PRO 耳筒專為電子音樂生活而設。不論是在街上或在混音桌上，這些耳筒都可為每個音調增添力量和震撼力。 查看各種好處
高功率的 50 毫米釹合金驅動器，並設有 3000mW 效能，帶來清晰、充滿活力及無失真的音樂。即使在高電量或高音頻輸入功率的情況下亦能帶來完美音樂。
封密式設計大大增強低音，讓您以您想要的高音量聽音樂，不會漏音。貼耳式耳墊密封您耳朵和耳機之間的空間，帶來優越的隔音效果。
卡口式結合耳墊可容易地扭曲和卡入到位，安全結構和相機鏡頭一樣。柔軟的耳墊提供長時間佩戴的舒適度。
設計耳機時考慮到專業 DJ 的需要，每個耳機可旋轉 90°，方便一邊聽歌，一邊混音。即使平時聽歌，旋轉功能也十分實用，讓您暫時留意到外在環境的聲音。
A3-PRO 專業 DJ 耳筒設有柔軟頭帶，佩戴非常舒適，即時長時間混音也沒有難度。
Philips 專業 DJ 耳筒設有 6.3 毫米螺紋適配器，可連接各種裝置。只需插入到耳機連接器，再將其插入到 DJ 轉盤，即可帶來精彩音效。家庭 Hi-Fi 的設置亦一樣，非常簡單，即可享受精彩強勁的音樂體驗。
1.4 米纜線設有盤繞設計並可延長至 1.8 米，讓您享有更大的行動自由。線圈也減少拉動造成對部件的壓力，同時可額外擴展延長，無需擔心纜線糾結。
音源準確的聲音，讓您享受親臨錄音室的音樂體驗。沒有失真和改變，讓您聽到原始真實的聲音。
柔軟的密封軟墊能阻隔環境噪音，讓您可以盡情享受節拍，不受外界影響。
DJ 耳機設計讓您出門在外也可享受最佳音效體驗，耳機可以折疊攜帶，非常便攜性並且易於儲存。耳機的設計聰明，而且精心製造配件，例如精心設計的鉸接，讓您輕鬆調校耳機。
所用的材料經過精心挑選，確保長期配戴都非常舒適，並強化聲音表現。豪華透氣記憶棉耳墊符合人體工學設計。耳墊還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪音。
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