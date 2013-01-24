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專業 DJ 耳筒

A3PRO/00
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    專業 DJ 耳筒

    A3PRO/00
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    專業 DJ 耳筒

    與 5 次榮獲全球最佳 DJ 得奬者阿曼·凡·布倫合作製成，A3PRO 耳筒專為電子音樂生活而設。不論是在街上或在混音桌上，這些耳筒都可為每個音調增添力量和震撼力。 查看各種好處

    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$1,699.00
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      與阿曼·凡·布倫合作

      • 專業 DJ 耳筒
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      • 全折疊式
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      高功率的 50 毫米釹合金驅動器，並設有 3000mW 效能，帶來清晰、充滿活力及無失真的音樂。即使在高電量或高音頻輸入功率的情況下亦能帶來完美音樂。

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      封密式設計大大增強低音，讓您以您想要的高音量聽音樂，不會漏音。貼耳式耳墊密封您耳朵和耳機之間的空間，帶來優越的隔音效果。

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      卡口式結合耳墊可容易地扭曲和卡入到位，安全結構和相機鏡頭一樣。柔軟的耳墊提供長時間佩戴的舒適度。

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      設計耳機時考慮到專業 DJ 的需要，每個耳機可旋轉 90°，方便一邊聽歌，一邊混音。即使平時聽歌，旋轉功能也十分實用，讓您暫時留意到外在環境的聲音。

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      A3-PRO 專業 DJ 耳筒設有柔軟頭帶，佩戴非常舒適，即時長時間混音也沒有難度。

      6.3 毫米螺紋適配器可連接到任何音樂裝置

      Philips 專業 DJ 耳筒設有 6.3 毫米螺紋適配器，可連接各種裝置。只需插入到耳機連接器，再將其插入到 DJ 轉盤，即可帶來精彩音效。家庭 Hi-Fi 的設置亦一樣，非常簡單，即可享受精彩強勁的音樂體驗。

      螺旋線纜可延長至 1.8 米，移動更自如

      1.4 米纜線設有盤繞設計並可延長至 1.8 米，讓您享有更大的行動自由。線圈也減少拉動造成對部件的壓力，同時可額外擴展延長，無需擔心纜線糾結。

      音源準確的聲音，讓您享受親臨其境的音樂

      音源準確的聲音，讓您享受親臨錄音室的音樂體驗。沒有失真和改變，讓您聽到原始真實的聲音。

      卓越的噪音隔離效果，適合在嘈雜環境使用

      柔軟的密封軟墊能阻隔環境噪音，讓您可以盡情享受節拍，不受外界影響。

      超精巧摺疊設計，方便存放及攜帶

      DJ 耳機設計讓您出門在外也可享受最佳音效體驗，耳機可以折疊攜帶，非常便攜性並且易於儲存。耳機的設計聰明，而且精心製造配件，例如精心設計的鉸接，讓您輕鬆調校耳機。

      豪華透氣耳墊讓您配戴舒適，符合人體工學原理

      所用的材料經過精心挑選，確保長期配戴都非常舒適，並強化聲音表現。豪華透氣記憶棉耳墊符合人體工學設計。耳墊還能帶來低音密封的效果，同時隔絕環境噪音。

      技術規格

      • 聲音

        音響系統
        關閉
        頻率響應
        12 - 23,000  Hz
        最大輸入電量
        3000 mW
        振動膜
        PET
        失真
        <0.5%
        阻抗
        16  歐姆
        磁鐵類型
        敏感度
        108  分貝
        喇叭直徑
        50  毫米
        類型
        動態

      • 連接

        接線方式
        單向

      • 包裝尺寸

        EAN
        69 23410 72871 2
        深度
        11  厘米
        總重量
        0.6745  千克
        高度
        24  厘米
        淨重
        0.3845  千克
        包括的產品數目
        1
        包裝類型
        紙箱
        淨重
        0.29  千克
        貨架佈置類型
        兩者皆有
        寬度
        19.5  厘米

      • 外盒

        總重量
        1.579  千克
        GTIN
        1 69 23410 72871 9
        高度
        27.5  厘米
        長度
        24  厘米
        淨重
        0.769  千克
        產品包裝數目
        2
        淨重
        0.81  千克
        寬度
        21.5  厘米

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