已停產
AC0830/30
在 16 分鐘內淨化空氣 (1)
只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 190 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。
每小時 190 立方米的潔淨空氣率 (CADR)
最大範圍達 24 平方米
HEPA 及活性碳濾網
強勁氣流循環，能有效覆蓋房間面積達 49 平方米，並將潔淨空氣分佈到房間每個角落。同時亦將性能大幅提升至每小時 190 立方米 CADR（潔淨空氣輸送率）。16 分鐘內即可淨化 20 平方米的房間。(1)
採用 3 層過濾，包括 NanoProtect HEPA、活性炭濾網和前層濾網，能吸附 99.5% 小至 0.003 微米的超微細粒子 (3)，讓您免受 PM2.5、細菌、花粉、灰塵、寵物皮屑、異味等污染物的侵害。經歐洲過敏研究基金會中心認證。
吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠 (2)。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.96% (4)。
(1) 籍由空氣通過濾網作計算，此為將 CADR（190 立方米/小時）除以房間大小（48 平方米）而得出之一次淨化理論時間（假設房間地面面積為 20 平方米，高度為 2.4 米）。
(3) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。
單靠空氣清新機不能防止 2019 冠狀病毒病 (Covid-19)，但可以作為保護您和家人計劃的一部分（美國國家環境保護局）
(3) 將通過濾網的空氣，根據 DIN71460-1，以 iUTA 對氯化鈉 (NaCl) 氣霧進行測試。
(4) 在外部實驗室，使用 Philips HEPA NanoProtect 濾網，針對禽冠狀病毒 (IBV) 氣霧進行微生物減少率測試。
(5) 該空氣清新機的建議使用壽命，是根據室外有害空氣微粒的地區性年度平均值，以及空氣清新機在自動模式下，每天使用 16 小時的理論來計算。
(6) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2011 進行測試
(7) 距離裝置 1.5 米處的平均聲壓，根據 IEC 60704 的測量結果計算得出。聲壓水平視乎房間結構、裝潢，以及裝置和聽眾的位置而定。