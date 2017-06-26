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呼吸不一樣的潔淨空氣
2000 系列備有 3 種智能模式：除污、防敏和防菌模式；並各備自動模式，確保您和您的家人能在家中呼吸到更潔淨的空氣。
適用面積﹕ 高達38 平方米
防敏模式能偵測如搖動枕頭或附近環境有使用吸塵機等日常情況。偵測到這些情況後，空氣清新機便會自動加強氣流，立即將致敏原的影響程度降至最低。
感測器難以偵測到細菌和病毒粒子。因此，最有效減少這些粒子的方法是提高氣流，並增加每小時的氣體交換。防菌模式可即時提高氣流，使配合空氣清新機中的高質素HEPA 濾網，能高效過濾 99.9％ 的細菌和病毒，確保釋放更潔淨的空氣。
烹飪等活動會將室內微細懸浮粒子 (PM2.5) 水平提升至遠超於本地的標準。防污模式可以實時準確偵測肉眼看不見的室內空氣污染物，然後自動增加空氣清新機的運作速度，以減少有害微粒、氣體，以釋放更潔淨的空氣。
懸浮微粒 CADR：由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2008 進行測試
20 納米：經 IUTA 測試。根據世界衛生組織 (WHO) 的 2008 年微生物風險評估報告，禽流感、人類流感、退伍軍人症病菌、肝炎病毒體積均大於 20 納米（0.00002 毫米）。
有效去除 99.97% 微粒： 由第三方實驗室於 2015 年進行測試
微粒及甲醛 CADR 及 CCM：由第三方實驗室根據 GB/T 18801-2008 進行測試
去除細菌和病毒的效能由第三方實驗室進行測試。有關去除細菌效能測試的詳情，請參閱第 1 項，而去除病毒的測試詳情則參閱第 2 項。