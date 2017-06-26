3 種智能模式，可處理不同的空氣污染物

感測器難以偵測到細菌和病毒粒子。因此，最有效減少這些粒子的方法是提高氣流，並增加每小時的氣體交換。防菌模式可即時提高氣流，使配合空氣清新機中的高質素HEPA 濾網，能高效過濾 99.9％ 的細菌和病毒，確保釋放更潔淨的空氣。