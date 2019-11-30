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3000i系列智能空氣清新機

AC3033/30

1 獎項

在 6 分鐘內淨化空氣 (1)

只需按一下按鈕，空氣清新機就能過濾家中的隱形病毒、致敏原、灰塵或污染物，保持家居清潔及安全。潔淨空氣輸送率 (CADR) 達到 520 立方米/小時，能快速有效地淨化空氣。

查看所有優點

清除 99.9% 病毒、去除致敏原和污染物 (3、4、7)

在 6 分鐘內淨化空氣 (1)

  • 過濾房間面積高達 66 平方米

  • 每小時 520 立方米的潔淨空氣輸送率 (CADR)

  • 可連接Air+應用程式

  • 已連接應用程式 Air+

Philips Air+ 應用程式：您的智能潔淨空氣解決方案

Philips Air+ 應用程式：您的智能潔淨空氣解決方案

Air+ 應用程式提供智能體驗，確保您呼吸健康潔淨的空氣。該應用程式可追蹤所有室內外污染物並自動調整裝置效能，讓您省去手動操作的麻煩。Air+ 讓您在家中或外出時都能掌控一切，更可使用 Amazon Alexa 或 Google Home (8) 以語音控制家居空氣品質。

可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠

可清除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠

吸附包括可能含有呼吸道病毒的氣溶膠。經 airmid health-group 獨立測試，能去除空氣中高達 99.9% 病毒和氣溶膠 (3)。經第三方機構測試，冠狀病毒 (HCoV-229E) 空間去除率高達99.99%。飛利浦NanoProtect 納米級防護HEPA技術所用濾材可有效抑制新冠病毒(COVID19)，根據第三方機構測試SARS-CoV-2 病毒所得出數據。(5)

為智能淨化而設的智能感測器

為智能淨化而設的智能感測器

每秒掃描空氣 1000 次，以偵測超微細粒子。實時報告空氣質素，並智能選擇適合自己家居的淨化速度（自動模式）。

技術規格

為本產品獲取支援

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獎項

  • VRS_AWARD-1679510 的圖像
免責聲明

  1. (1) 藉由空氣通過濾網作計算，將潔淨空氣輸送率(CADR)除以房間大小(48立方米)而得出之一次淨化理論時間(假設房間地面面積為20平方米，高度為2.4米)。

  2. (2) 潔淨空氣輸送率CADR由第三方機構根據GB/T18801-2015標準進行測試。 隨著測試方式和生產質量控制方面的改進，產品的 CADR 值有所提升。如果您購買的產品包裝盒上的資訊尚未更新，請放心，產品的性能符合網上聲明的更高規格。

  3. (3) 測試機構為歐洲Airmid ， 於28.5立方米實驗室進行，測試用病毒為甲型流感病毒H1N1，以特強模式測試10-20分鐘。

  4. (4)將通過濾網的空氣，由iUTA根據國際標準DIN71460-1使用NaCl氣溶膠進行測試。

  5. (5) 從通過濾網的空氣，在外部實驗室進行微生物減少率測試，將裝置放在受到人類冠狀病毒 (HCOV-229E) 氣溶膠污染的試驗室中以特強模式運行 1.5 小時。外部實驗室，通過ISO18184測試。24 小時後 99% SARS-CoV-2 失效。

  6. (11) 根據 GB/T-18801/2015 進行CADR 測試，裝置以睡眠模式及過敏睡眠模式運作。

  7. (7) 由第三方實驗室測試濾網單次過濾效能，風量為每秒 5.33 厘米/秒。利用來自通過濾網的空氣，根據 JISB 9908-2018 進行測試

  8. (8) Alexa 和 Google Home 的可用性視乎您所在的地點而定

  9. (9) 距離裝置 1.5 米處的平均聲壓，根據 IEC 60704 的測量結果計算得出。聲壓水平視乎房間結構、裝潢，以及裝置和聽眾的位置而定。

  10. (10) 按照真實生活設定進行測試，情景為有人走近臥室所揚起的灰塵。

  11. (11) 基於根據 GB/T-18801/2015 使用以睡眠模式及過敏睡眠模式運作的裝置進行的 CADR 測量。

  12. (12) 根據 GB/T 18801 測試，配備 NanoProtect HEPA 濾網的 Philips 空氣清新機相較於配備 HEPA H13 濾網的空氣清新機具有更高的潔淨空氣輸送率和能源效益

  13. (13) 來自通過濾網的空氣，由第三方實驗室進行 NaCl 氣霧測試

  14. (14) 根據品牌網站或零售商宣傳的濾網使用壽命和定價節省的費用，荷蘭，22 年 6 月 21 日