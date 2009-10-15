清新空氣保護鎖確保時刻擁有清新空氣

清新空氣保護鎖功能確保時刻擁有清新空氣。如果無法確保持續提供清新空氣，產品會停止運作，如果其中一個濾網已滿且需要清理或更換，濾網清潔或更換提示功能會向您發出警告並提示您更換或清理濾網。如果用戶沒有於指定時間內更換相關濾網，產品會停止運作並鎖上。