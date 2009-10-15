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    睡房空氣清新機

    AC4004/00

    無時無刻都有更健康的睡眠

    Philips 空氣清新機為您帶來更高質量的睡眠。其帶有暗淡型指示燈的專用睡眠模式能夠安靜地淨化空氣，帶走空氣中的細菌和過敏原。健康空氣指示燈和鎖定功能可確保您呼吸到健康空氣。

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    此產品已不再銷售。

    建議零售價: HK$2,798.00

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    睡眠模式帶有暗淡型指示燈，能安靜地淨化空氣

    睡眠模式帶有暗淡型指示燈，能安靜地淨化空氣

    這款 Philips 空氣清新機運作時非常安靜並帶有暗淡型指示燈，不會干擾您的睡眠。空氣清新機會自動切換到夜間模式，風扇速度和音量會降至最低，耗電量也會減到最少。

    清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網

    清新空氣保護提示功能會於適當時間提示您更換濾網

    當需要更換新濾網時，濾網清潔或更換提示功能會作出提示。如果未能於提示時間更換濾網，產品將停止運作以防濾網被灰塵堵塞，而未能有效過濾空氣。

    清新空氣保護鎖確保時刻擁有清新空氣

    清新空氣保護鎖確保時刻擁有清新空氣

    清新空氣保護鎖功能確保時刻擁有清新空氣。如果無法確保持續提供清新空氣，產品會停止運作，如果其中一個濾網已滿且需要清理或更換，濾網清潔或更換提示功能會向您發出警告並提示您更換或清理濾網。如果用戶沒有於指定時間內更換相關濾網，產品會停止運作並鎖上。

    全自動操作確保整個運作無需勞心費神

    全自動操作確保整個運作無需勞心費神

    全自動運作確保功能正常。內置的微粒感應器會量度並因應房間內的空氣質素自動選擇適當速度設定以確保室內空氣質素處於最佳狀態。多種顏色指示燈讓您瞭解實際空氣質素。如果空氣質量未能達至最理想的標準，指示燈將呈紅色、紫色和深紫色顯示。如果空氣恢復最理想水平，指示燈將呈藍色顯示。

    四種顏色顯示燈清晰反映空氣質素

    四種顏色顯示燈清晰反映空氣質素

    四種顏色顯示燈清晰反映空氣質素：藍色－極佳；深紫色－良好；紫色－一般；紅色－欠佳

    配備專業過濾系統

    專業過濾系統透過四重程序清除空氣的有害物質：第一重，抗菌前層濾網捕捉較大的微粒，例如毛髮和灰塵；第二重：HEPA 和全效濾網組合移除大於 20 nm 的超細粒子，包括部分病毒*；第三重，活性碳濾網有效去除異味和有害氣體；第四重，備有抗菌塗層的 HEPA 隔濾網過濾微細的塵埃，同時消除細菌和霉菌。

    智能空氣感測器讓您瞭解室內空氣質素

    全自動運作確保功能正常。內置的微粒感應器會量度並因應房間內的空氣質素自動選擇適當速度設定以確保室內空氣質素處於最佳狀態。

    1/4/8 小時預設時間功能

    產品可選擇預設運作至不同的既定時間，並於預設時間完結後自動關機。

    智能空氣感測器讓您清晰掌握室內空氣質素

    內置感測器（微粒）可測量室內空氣質素並自動選擇合適的風速以確保室內空氣質量處於最佳狀態。多種顏色指示燈讓您瞭解實際空氣質素。如果空氣質量未能達至最理想的標準，指示燈將呈紅色、紫色和深紫色顯示。如果空氣恢復最理想水平，指示燈將呈藍色顯示。

    技術規格

    • 技術規格

      電源
      40  W
      電線長度
      2.3  m
      電壓
      220-240  V
      有效範圍
      高達 30  m²
      頻率
      50  Hz
      產生聲量
      25 (睡眠) - 42 (最高風速)  dB(A)

    • 重量與尺寸

      產品重量
      5.31  kg
      產品尺寸 (寬 x 深 x 高)
      331 x 198 x 535  mm
      彩盒重量（含產品）
      7.2  kg
      彩盒尺寸 (寬 x 深 x 高)
      431 x 288 x 623  mm

    • 設計和外表

      控制面板顏色
      銀色
      空氣質素感測器
      微粒
      機身物料
      ABS 塑膠
      控制面板類型
      磨砂杏仁色

    • 更換

      AC 濾網
      AC4123
      HEPA 濾網
      AC4124
      全效濾網
      AC4121

    • 效能

      CADR潔淨空氣輸送率（塵埃與花粉）
      155  m³/h
      過濾細菌
      99.9%  %
      CADR (甲醛)
      89  m³/h
      過濾氨氣
      92  %
      過濾苯
      92  %
      過濾塵埃和花粉
      98.8  %
      過濾黃沙
      99.9  %

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