這款 Philips 空氣清新機運作時非常安靜並帶有暗淡型指示燈，不會干擾您的睡眠。空氣清新機會自動切換到夜間模式，風扇速度和音量會降至最低，耗電量也會減到最少。
當需要更換新濾網時，濾網清潔或更換提示功能會作出提示。如果未能於提示時間更換濾網，產品將停止運作以防濾網被灰塵堵塞，而未能有效過濾空氣。
清新空氣保護鎖功能確保時刻擁有清新空氣。如果無法確保持續提供清新空氣，產品會停止運作，如果其中一個濾網已滿且需要清理或更換，濾網清潔或更換提示功能會向您發出警告並提示您更換或清理濾網。如果用戶沒有於指定時間內更換相關濾網，產品會停止運作並鎖上。
全自動運作確保功能正常。內置的微粒感應器會量度並因應房間內的空氣質素自動選擇適當速度設定以確保室內空氣質素處於最佳狀態。多種顏色指示燈讓您瞭解實際空氣質素。如果空氣質量未能達至最理想的標準，指示燈將呈紅色、紫色和深紫色顯示。如果空氣恢復最理想水平，指示燈將呈藍色顯示。
四種顏色顯示燈清晰反映空氣質素：藍色－極佳；深紫色－良好；紫色－一般；紅色－欠佳
專業過濾系統透過四重程序清除空氣的有害物質：第一重，抗菌前層濾網捕捉較大的微粒，例如毛髮和灰塵；第二重：HEPA 和全效濾網組合移除大於 20 nm 的超細粒子，包括部分病毒*；第三重，活性碳濾網有效去除異味和有害氣體；第四重，備有抗菌塗層的 HEPA 隔濾網過濾微細的塵埃，同時消除細菌和霉菌。
全自動運作確保功能正常。內置的微粒感應器會量度並因應房間內的空氣質素自動選擇適當速度設定以確保室內空氣質素處於最佳狀態。
產品可選擇預設運作至不同的既定時間，並於預設時間完結後自動關機。
內置感測器（微粒）可測量室內空氣質素並自動選擇合適的風速以確保室內空氣質量處於最佳狀態。多種顏色指示燈讓您瞭解實際空氣質素。如果空氣質量未能達至最理想的標準，指示燈將呈紅色、紫色和深紫色顯示。如果空氣恢復最理想水平，指示燈將呈藍色顯示。
技術規格
重量與尺寸
設計和外表
更換
效能
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