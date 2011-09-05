已停產
AC4012/00
無時無刻都有更健康的睡眠
Philips 空氣清新機為您帶來更高質量的睡眠。其帶有暗淡型指示燈的專用「睡眠模式」能夠安靜地淨化空氣，帶走空氣中的細菌和過敏原。健康空氣指示燈確保您時刻呼吸到清新空氣。
CADR 160 m³/h
過濾PM2.5 超過 99%
先進過濾系統透過三重系統消除有害物質：第一重，抗菌前層濾網捕捉較大的微粒，例如人體毛髮；第二重：活性碳濾網有效去除異味和有害氣體；第三重，備有抗菌塗層的 HEPA 隔濾網過濾微細的塵埃，同時消除清除細菌和霉菌。
智能感測器量度並控制室內空氣質素
濾網清潔或更換提示功能在需要更換濾網時給予適時提示。如果未能及時更換濾網，產品將停止運作以防因濾網被灰塵堵塞而未能有效過濾空氣，從而確保時刻擁有清新空氣。
由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB/T18801-2008 的 30 平方米房間，使用香煙煙霧作爲污染粒子
由 SIMT 在 30 平方米房間根據 GB/T18801-2008 和 GB/T18883-2002，體積小於 2.5um 的可吸入粒子作爲作爲質量濃度污染粒樣本，初始濃度 5.0¡À0.5mg/m3，測試時間為 1 小時
由上海市計量測試技術研究院 (SIMT) 測試，實驗條件為根據 GB21551.3-2010 的 30 平方米房間，(Staphylococcus albsp) 8032 作爲測試的細菌